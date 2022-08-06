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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 лют, 2024 00:33
Ну, росіянці люди багаті - де правду подіти.
Туреччина з ними реально ретельно бореться: реально росіянам не дають ВНП в Туреччині ні за яких умов.
Але якщо купили нерухомість на суму не менше 200 000$ - дають.
На цьому тижні новинка: почали вичищати росіян з числа клієнтів банків: ведуть переоблік і якщо у клієнта з росії немає картки ВНП - рахунки закривають.
Тут подвійний удар: я точно знаю, що з осені 2022 за відкриття рахунків в банках Туреччини росіяни платили по 500$ посередникам або керівникам відділень.
Ну заплатили - і ага… як в пісні…
В цьому смислі «погано» себе поводить австрійський Райффайзенбанк: незважаючи на санкції ЄС, він працює на росії та саме через нього росіяни мали можливість здійснювати перекази грошей в банки Туреччини.
Деякі турецькі банки попали під санкції: наприклад, досить непоганий банк Denizbank («Морський банк», належить Еміратам) за співпрацю з росіянами позбавлений можливості здійснювати SWİFT-перекази.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 00:46
BIGor написав: cherchiltank написав:
Радують інвестори
Особливо Афганістан і інші мавпостани - думаю треба інвестувати - такий склад інвесторів надихає)
Росіяни і іранці купують в десятки більше квартир ніж українці
. Одні послідовники Гітлера, другі просто хочуть знищити всіх немусульман. "Хороші" сусіди.
з іранцями: то може з шиітської теократичної країни збігають у помірно-релігійну суннітську країну останні іранські туркомани-сунніти, або ж багаті курди ?
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Додано: Нед 18 лют, 2024 00:53
akurt написав:
Деякі турецькі банки попали під санкції: наприклад, досить непоганий банк Denizbank («Морський банк», належить Еміратам)
а пізніше виявиться, що такі банки реально належать не "Еміратам" а "Ермітажам"
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Додано: Нед 18 лют, 2024 01:08
flysoulfly написав: akurt написав:
Деякі турецькі банки попали під санкції: наприклад, досить непоганий банк Denizbank («Морський банк», належить Еміратам)
а пізніше виявиться, що такі банки реально належать не "Еміратам" а "Ермітажам"
На скільки я розумію, не є секретом в світі хто кому реально належить.
Цей банк - Denizbank - в 2017 році належав Росії та був дочкою «Сбербанк». За переліком послуг - реально непоганий та зручний був. Це був перший банк, в якому я відкрив рахунки.
Потім його вирішили купити Емірати і там десь два роки йшов процес купівлі - в Еміратах така купівля є можливою тільки за згодою правителя ОАЕ.
Купили. Був процес передачі цілий рік мабуть.
Дуже приємний був в обслуговуванні та послугах.
Було зручно тим, що в них банкомати та служба підтримки Call centre працювали і англійською, і російською. В кожному відділенні - мінімум один співробітник знав англійську.
В 2022-2023 «засвітився» тим, що відкривав рахунки клієнтам-росіянам. Ну і попав…
Я в листопаді намагався на смартфоні робити SWIFT-переказ - йшла відмова. Нічого не розумів. Підійшов у відділення - менеджер пошепки сказав, що вони «попали»…
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Додано: Нед 18 лют, 2024 01:15
flysoulfly написав:
[]з іранцями: то може з шиітської теократичної країни збігають у помірно-релігійну суннітську країну останні іранські туркомани-сунніти, або ж багаті курди ?
Радив би не перебільшувати вплив мусульман, сунітів - не сунітів і так далі на ваше особисте життя та на життя України.
Краще дивитися на найближчих сусідів: братів-росіян, братів-білорусів, братів-словаків та братів-угорців.
А то так скоро будуть турбувати марсиане та мешканці Венери.
А брати поруч відійдуть на другий план. Правда, вже дивляться з Авдіівки далі, в смислі вглиб.
Ніякі мусульмани, суніти та не суніти вам ніяк не загрожували, не загрожують та не збираються загрожувати.
Є українська приказка: «Найстрашнішим є хатній крадій». Хатній.
Народна мудрість…
P.S. Вперше чую про «багатих курдів».
Якщо такі і є, то давно мешкають в Швеції та в Норвегії. Там проживають лідери країни курдів, яку планували створити Велика Британія та інші країни близько 100 років тому, але не створили.
За останні 5 років курдів - точніше представників того народу - бачив один раз: фолкльорний ансамбль грав в центрі міста та щось співав незвичною мовою.
Українцям вчитися: держави не існує, але мова тієї держави та того народу існує.
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Додано: Сер 21 лют, 2024 18:03
akurt написав:
Ну, росіянці люди багаті - де правду подіти.
Туреччина з ними реально ретельно бореться: реально росіянам не дають ВНП в Туреччині ні за яких умов.
Але якщо купили нерухомість на суму не менше 200 000$ - дають.
На цьому тижні новинка: почали вичищати росіян з числа клієнтів банків: ведуть переоблік і якщо у клієнта з росії немає картки ВНП - рахунки закривають.
Тут подвійний удар: я точно знаю, що з осені 2022 за відкриття рахунків в банках Туреччини росіяни платили по 500$ посередникам або керівникам відділень.
Ну заплатили - і ага… як в пісні…
В цьому смислі «погано» себе поводить австрійський Райффайзенбанк: незважаючи на санкції ЄС, він працює на росії та саме через нього росіяни мали можливість здійснювати перекази грошей в банки Туреччини.
Деякі турецькі банки попали під санкції: наприклад, досить непоганий банк Denizbank («Морський банк», належить Еміратам) за співпрацю з росіянами позбавлений можливості здійснювати SWİFT-перекази.
Дуже багаті расіянє - за дві штуки баксів готові загинути в чужій країні - не сміши)
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Додано: Сер 21 лют, 2024 22:04
печалька. ещё год с хвостиком назад, 2к 42 м2 в варшаве покупал за 98 куе. щас смотрю на урсусе минимум 148 куе.
нифиговый рост, выражаясь строгим экономическим языком
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Додано: Сер 21 лют, 2024 22:21
Бетон написав:
нифиговый рост
Може афигенный?
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Додано: Чет 22 лют, 2024 08:28
Бетон написав:
печалька. ещё год с хвостиком назад, 2к 42 м2 в варшаве покупал за 98 куе. щас смотрю на урсусе минимум 148 куе.
нифиговый рост, выражаясь строгим экономическим языком
Щось дуже дешево за 1к. Напевно повітря зі здачею 2026?
ПС, недавно бачив оголошення по Кракову від забудовника - квартири дешевші ринку на 20%, але є один (чи три) ньюанси: поруч дві зд дороги, і одна багатополосна траса.
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