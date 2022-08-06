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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лют, 2024 08:51
Бетон написав:
печалька. ещё год с хвостиком назад, 2к 42 м2 в варшаве покупал за 98 куе. щас смотрю на урсусе минимум 148 куе.
нифиговый рост, выражаясь строгим экономическим языком
Тоді вже краще варшавський)
Польща на таку ціну не тягне аж ніяк - це ціна околиць Мілана)
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Додано: Чет 22 лют, 2024 09:50
BIGor написав: Бетон написав:
печалька. ещё год с хвостиком назад, 2к 42 м2 в варшаве покупал за 98 куе. щас смотрю на урсусе минимум 148 куе.
нифиговый рост, выражаясь строгим экономическим языком
Щось дуже дешево за 1к. Напевно повітря зі здачею 2026?
Рили як завжди, перекручують і перебрехують інформацію.
Вони обожнюють порівнювати ціни повітря над котлованом і готового новобуду.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 10:19
BIGor написав: Бетон написав:
печалька. ещё год с хвостиком назад, 2к 42 м2 в варшаве покупал за 98 куе. щас смотрю на урсусе минимум 148 куе.
нифиговый рост, выражаясь строгим экономическим языком
Щось дуже дешево за 1к. Напевно повітря зі здачею 2026?
ПС, недавно бачив оголошення по Кракову від забудовника - квартири дешевші ринку на 20%, але є один (чи три) ньюанси: поруч дві зд дороги, і одна багатополосна траса.
Офигеть, это ещё и дёшево.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/bezposr ... za-ID4obX6
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Додано: Чет 22 лют, 2024 10:45
Бетон написав: BIGor написав: Бетон написав:
печалька. ещё год с хвостиком назад, 2к 42 м2 в варшаве покупал за 98 куе. щас смотрю на урсусе минимум 148 куе.
нифиговый рост, выражаясь строгим экономическим языком
Щось дуже дешево за 1к. Напевно повітря зі здачею 2026?
ПС, недавно бачив оголошення по Кракову від забудовника - квартири дешевші ринку на 20%, але є один (чи три) ньюанси: поруч дві зд дороги, і одна багатополосна траса.
Офигеть, это ещё и дёшево.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/bezposr ... za-ID4obX6
Похмілля буде тяжким на ринку нерухомості Польщі)
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