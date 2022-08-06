Тоді вже краще варшавський)
Польща на таку ціну не тягне аж ніяк - це ціна околиць Мілана)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лют, 2024 08:51
Додано: Чет 22 лют, 2024 09:50
Рили як завжди, перекручують і перебрехують інформацію.
Вони обожнюють порівнювати ціни повітря над котлованом і готового новобуду.
Додано: Чет 22 лют, 2024 10:19
Офигеть, это ещё и дёшево.
Додано: Чет 22 лют, 2024 10:45
Похмілля буде тяжким на ринку нерухомості Польщі)
Додано: Чет 22 лют, 2024 12:31
Хм. Хороші ціни: майже 0,6 мільйона злотих за «пендюрку» в 40 квадратів…
Хм… це виходить (600 000/4,31)/40=3480€ за квадрат бюджетного житла.
Хм… колись я роздумував, чи варто купувати по 1400€. Krakow Podgorze…
Для приколу надіслав племіннику у Варшаву:
- Нє, поки не вирішив чи буду тут лишатись на довго… Та і 40квадратів для мене мало. Мені б 50-60… Я ж з дому працюю, як і моя дівчина…
- Так, ціни карколомні… Європа…
- Ні, я не дивуюсь, бо тільки недавно дивився ціни в Амстердамі, там 0,6 мільйона євро…
P.S. Десь тиждень тому у Фейсбук було оприлюднено рейтинг самих безпечних та привабливих країн світу. Не памʼятаю хто саме те дослідив. Там цікавим є інше: на перше місце ті аналітики поставили Італію, що викликало надзвичайно бурхливе обговорення у Фейсбук, більшість дописувачів крутило пальцем біля скроні і (неочікувано для мене) на перше місце ставили Польщу.
Ось вам і ціни…
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