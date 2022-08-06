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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лют, 2024 08:51
Бетон написав:
печалька. ещё год с хвостиком назад, 2к 42 м2 в варшаве покупал за 98 куе. щас смотрю на урсусе минимум 148 куе.
нифиговый рост, выражаясь строгим экономическим языком
Тоді вже краще варшавський)
Польща на таку ціну не тягне аж ніяк - це ціна околиць Мілана)
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Додано: Чет 22 лют, 2024 09:50
BIGor написав: Бетон написав:
печалька. ещё год с хвостиком назад, 2к 42 м2 в варшаве покупал за 98 куе. щас смотрю на урсусе минимум 148 куе.
нифиговый рост, выражаясь строгим экономическим языком
Щось дуже дешево за 1к. Напевно повітря зі здачею 2026?
Рили як завжди, перекручують і перебрехують інформацію.
Вони обожнюють порівнювати ціни повітря над котлованом і готового новобуду.
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Додано: Чет 22 лют, 2024 10:19
BIGor написав: Бетон написав:
печалька. ещё год с хвостиком назад, 2к 42 м2 в варшаве покупал за 98 куе. щас смотрю на урсусе минимум 148 куе.
нифиговый рост, выражаясь строгим экономическим языком
Щось дуже дешево за 1к. Напевно повітря зі здачею 2026?
ПС, недавно бачив оголошення по Кракову від забудовника - квартири дешевші ринку на 20%, але є один (чи три) ньюанси: поруч дві зд дороги, і одна багатополосна траса.
Офигеть, это ещё и дёшево.
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Бетон
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Додано: Чет 22 лют, 2024 10:45
Бетон написав: BIGor написав: Бетон написав:
печалька. ещё год с хвостиком назад, 2к 42 м2 в варшаве покупал за 98 куе. щас смотрю на урсусе минимум 148 куе.
нифиговый рост, выражаясь строгим экономическим языком
Щось дуже дешево за 1к. Напевно повітря зі здачею 2026?
ПС, недавно бачив оголошення по Кракову від забудовника - квартири дешевші ринку на 20%, але є один (чи три) ньюанси: поруч дві зд дороги, і одна багатополосна траса.
Офигеть, это ещё и дёшево.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/bezposr ... za-ID4obX6
Похмілля буде тяжким на ринку нерухомості Польщі)
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Додано: Чет 22 лют, 2024 12:31
Хм. Хороші ціни: майже 0,6 мільйона злотих за «пендюрку» в 40 квадратів…
Хм… це виходить (600 000/4,31)/40=3480€ за квадрат бюджетного житла.
Хм…
Для приколу надіслав племіннику у Варшаву:
- Нє, поки не вирішив чи буду тут лишатись на довго… Та і 40квадратів для мене мало. Мені б 50-60… Я ж з дому працюю, як і моя дівчина…
- Так, ціни карколомні… Європа…
- Ні, я не дивуюсь, бо тільки недавно дивився ціни в Амстердамі, там 0,6 мільйона євро…
P.S. Десь тиждень тому у Фейсбук було оприлюднено рейтинг самих безпечних та привабливих країн світу. Не памʼятаю хто саме те дослідив. Там цікавим є інше: на перше місце ті аналітики поставили Італію, що викликало надзвичайно бурхливе обговорення у Фейсбук, більшість дописувачів крутило пальцем біля скроні і (неочікувано для мене) на перше місце ставили Польщу.
Ось вам і ціни…
akurt
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Додано: Чет 22 лют, 2024 13:03
Бетон написав: BIGor написав: Бетон написав:
печалька. ещё год с хвостиком назад, 2к 42 м2 в варшаве покупал за 98 куе. щас смотрю на урсусе минимум 148 куе.
нифиговый рост, выражаясь строгим экономическим языком
Щось дуже дешево за 1к. Напевно повітря зі здачею 2026?
ПС, недавно бачив оголошення по Кракову від забудовника - квартири дешевші ринку на 20%, але є один (чи три) ньюанси: поруч дві зд дороги, і одна багатополосна траса.
Офигеть, это ещё и дёшево.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/bezposr ... za-ID4obX6
Щось дуже дешево, можливо той Урсус паганий район? Нема метро. Скільки десятків літаків вночі пролітають над ЖК?
BIGor
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Додано: Чет 22 лют, 2024 14:06
Курс злітної смуги аеропорту Варшави - це воно і є: Ursus.
До кінця дня на посадку піде ще близько 140 літаків (там правда дві ЗПС - невідомо на яку будуть приймати - відправляти). Проблема дійсно є…
akurt
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Додано: Чет 22 лют, 2024 14:19
akurt написав:
Курс злітної смуги аеропорту Варшави - це воно і є: Ursus.
До кінця дня на посадку піде ще близько 140 літаків (там правда дві ЗПС - невідомо на яку будуть приймати - відправляти).
Проблема дійсно є…
Так, глісада проходить прямо над цим районом
BIGor
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Додано: Чет 22 лют, 2024 15:31
Все одно не розумію - як можна жити в Варшаві? Ну в Кракові ще пару днів провести можна - замок красивий і центральна площа, але Варшава - це ж срака повна - щось схоже на Позняки)
cherchiltank
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