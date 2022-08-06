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Хм. Хороші ціни: майже 0,6 мільйона злотих за «пендюрку» в 40 квадратів… Хм… це виходить (600 000/4,31)/40=3480€ за квадрат бюджетного житла. Хм…
Для приколу надіслав племіннику у Варшаву: - Нє, поки не вирішив чи буду тут лишатись на довго… Та і 40квадратів для мене мало. Мені б 50-60… Я ж з дому працюю, як і моя дівчина… - Так, ціни карколомні… Європа… - Ні, я не дивуюсь, бо тільки недавно дивився ціни в Амстердамі, там 0,6 мільйона євро…
P.S. Десь тиждень тому у Фейсбук було оприлюднено рейтинг самих безпечних та привабливих країн світу. Не памʼятаю хто саме те дослідив. Там цікавим є інше: на перше місце ті аналітики поставили Італію, що викликало надзвичайно бурхливе обговорення у Фейсбук, більшість дописувачів крутило пальцем біля скроні і (неочікувано для мене) на перше місце ставили Польщу. Ось вам і ціни…
akurt написав:Курс злітної смуги аеропорту Варшави - це воно і є: Ursus. До кінця дня на посадку піде ще близько 140 літаків (там правда дві ЗПС - невідомо на яку будуть приймати - відправляти). Проблема дійсно є…
akurt написав:Курс злітної смуги аеропорту Варшави - це воно і є: Ursus. До кінця дня на посадку піде ще близько 140 літаків (там правда дві ЗПС - невідомо на яку будуть приймати - відправляти). Проблема дійсно є…
Моя хата на улице Тейлора в Ронсон. Да, самолёты там постоянно садятся, но это не страшно. Их вообще не слышно. Я снимал квартиру намного ближе к центру и там был взлёт. Взлёт это писец. Все дни всю ночь мы вскакивали, а я падал на пол😂😂😂, казалось, ракета. Кстати, у бабули пару недель назад, над нашей хаткой очень низко пролетала х55. Урсус, я так понимаю, это наш ПОХ, но: строится большая школа, архитектура, этажность. Разве это сравнимо? Да и жить я там никогда не собирался. Первое правило инвестора: покупай недвижимость в развивающемся районе города.
Краков, наверное, уютнее, но ездить по всей Польше з грудными детьми то ещё удовольствие.