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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 853854855856
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:39

  Бетон написав: Первое правило инвестора: покупай недвижимость в развивающемся районе города.
.
а я думал - где эффективнее ПВО


Шото я в Варшаву не верю.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4396
З нами з: 13.01.09
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  #<1 ... 853854855856
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