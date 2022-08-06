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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лют, 2024 17:39
Бетон написав:
Первое правило инвестора: покупай недвижимость в развивающемся районе города.
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а я думал - где эффективнее ПВО
Шото я в Варшаву не верю.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:07
У місцевій групі написав ріелтор, що шукає 2-3-кімнатні квартири для клієнтів до 650 тис. злотих. Одразу кілька осіб відписалося. Мабуть, краківський туземун потроху спадає.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:12
Gastarbaiter написав:
У місцевій групі написав ріелтор, що шукає 2-3-кімнатні квартири для клієнтів до 650 тис. злотих. Одразу кілька осіб відписалося. Мабуть, краківський туземун потроху спадає.
Kliny krakow?) Пару тижнів тому писав, що надійшли в продаж 2 обʼєкти з ціною нижчою за середньоринкову. Так от обидва ще в продажу. Один подешевшав на 30 тис (790 проти стартових 820), інший додав 10-ку. На одному був, ріелтор, дуже активна дівчинка, казала, що бажаючих чимало, але продавець хоче готівку) Ну-ну.
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gonchik74
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:27
gonchik74 написав:
На одному був, ріелтор, дуже активна дівчинка, казала, що бажаючих чимало, але продавець хоче готівку) Ну-ну.
Цілком зрозуміло. Через іпотеку продаж може на 2-3 місяці розтягнутися. Пізніше напишу про свій досвід, якщо комусь цікаво.
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