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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 853854855856
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 17:39

  Бетон написав: Первое правило инвестора: покупай недвижимость в развивающемся районе города.
.
а я думал - где эффективнее ПВО


Шото я в Варшаву не верю.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:07

У місцевій групі написав ріелтор, що шукає 2-3-кімнатні квартири для клієнтів до 650 тис. злотих. Одразу кілька осіб відписалося. Мабуть, краківський туземун потроху спадає.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:12

  Gastarbaiter написав:У місцевій групі написав ріелтор, що шукає 2-3-кімнатні квартири для клієнтів до 650 тис. злотих. Одразу кілька осіб відписалося. Мабуть, краківський туземун потроху спадає.

Kliny krakow?) Пару тижнів тому писав, що надійшли в продаж 2 обʼєкти з ціною нижчою за середньоринкову. Так от обидва ще в продажу. Один подешевшав на 30 тис (790 проти стартових 820), інший додав 10-ку. На одному був, ріелтор, дуже активна дівчинка, казала, що бажаючих чимало, але продавець хоче готівку) Ну-ну.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:27

  gonchik74 написав:На одному був, ріелтор, дуже активна дівчинка, казала, що бажаючих чимало, але продавець хоче готівку) Ну-ну.

Цілком зрозуміло. Через іпотеку продаж може на 2-3 місяці розтягнутися. Пізніше напишу про свій досвід, якщо комусь цікаво.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:21

  Gastarbaiter написав:Цілком зрозуміло. Через іпотеку продаж може на 2-3 місяці розтягнутися. Пізніше напишу про свій досвід, якщо комусь цікаво.

Звісно пишіть, реально цікаво.
akurt
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  #<1 ... 853854855856
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