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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лют, 2024 17:39
Бетон написав:
Первое правило инвестора: покупай недвижимость в развивающемся районе города.
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а я думал - где эффективнее ПВО
Шото я в Варшаву не верю.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:07
У місцевій групі написав ріелтор, що шукає 2-3-кімнатні квартири для клієнтів до 650 тис. злотих. Одразу кілька осіб відписалося. Мабуть, краківський туземун потроху спадає.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:12
Gastarbaiter написав:
У місцевій групі написав ріелтор, що шукає 2-3-кімнатні квартири для клієнтів до 650 тис. злотих. Одразу кілька осіб відписалося. Мабуть, краківський туземун потроху спадає.
Kliny krakow?) Пару тижнів тому писав, що надійшли в продаж 2 обʼєкти з ціною нижчою за середньоринкову. Так от обидва ще в продажу. Один подешевшав на 30 тис (790 проти стартових 820), інший додав 10-ку. На одному був, ріелтор, дуже активна дівчинка, казала, що бажаючих чимало, але продавець хоче готівку) Ну-ну.
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gonchik74
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:27
gonchik74 написав:
На одному був, ріелтор, дуже активна дівчинка, казала, що бажаючих чимало, але продавець хоче готівку) Ну-ну.
Цілком зрозуміло. Через іпотеку продаж може на 2-3 місяці розтягнутися. Пізніше напишу про свій досвід, якщо комусь цікаво.
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:21
Gastarbaiter написав:
Цілком зрозуміло. Через іпотеку продаж може на 2-3 місяці розтягнутися. Пізніше напишу про свій досвід, якщо комусь цікаво.
Звісно пишіть, реально цікаво.
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akurt
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Додано: Суб 24 лют, 2024 08:32
Gastarbaiter написав: gonchik74 написав:
На одному був, ріелтор, дуже активна дівчинка, казала, що бажаючих чимало, але продавець хоче готівку) Ну-ну.
Цілком зрозуміло. Через іпотеку продаж може на 2-3 місяці розтягнутися. Пізніше напишу про свій досвід, якщо комусь цікаво.
Так, напишіть, бо не дуже часто тут щось діляться такою інфою. Також цікава локація ціна м2, хоча якщо для себе то "ціна не має значення". Але то таке, нам поки що стрьомно купляти, курсу 4,5 навіть нема.
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BIGor
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Додано: Суб 24 лют, 2024 08:44
BIGor написав: Gastarbaiter написав: gonchik74 написав:
На одному був, ріелтор, дуже активна дівчинка, казала, що бажаючих чимало, але продавець хоче готівку) Ну-ну.
Цілком зрозуміло. Через іпотеку продаж може на 2-3 місяці розтягнутися. Пізніше напишу про свій досвід, якщо комусь цікаво.
Так, напишіть, бо не дуже часто тут щось діляться такою інфою. Також цікава локація ціна м2, хоча якщо для себе то "ціна не має значення". Але то таке, нам поки що стрьомно купляти, курсу 4,5 навіть нема.
З виділеними Польщі 137-ма ярдами євро його і не буде. Як і подешевшання метра, на жаль.
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gonchik74
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Додано: Суб 24 лют, 2024 08:50
gonchik74 написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав:
Цілком зрозуміло. Через іпотеку продаж може на 2-3 місяці розтягнутися. Пізніше напишу про свій досвід, якщо комусь цікаво.
Так, напишіть, бо не дуже часто тут щось діляться такою інфою. Також цікава локація ціна м2, хоча якщо для себе то "ціна не має значення". Але то таке, нам поки що стрьомно купляти, курсу 4,5 навіть нема.
З виділеними Польщі 137-ма ярдами євро його і не буде. Як і подешевшання метра, на жаль.
Ці мільярди освоюють десятки років. От на прикладі Кракова два проекти "вул 29 листопада" і "трамвай на Гірку народову" - дофінансування отримано напевно ще до PiS (10 років тому), а роботи закінченні тільки зараз.
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BIGor
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