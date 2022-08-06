а я думал - где эффективнее ПВО
Шото я в Варшаву не верю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 лют, 2024 17:39
Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:07
У місцевій групі написав ріелтор, що шукає 2-3-кімнатні квартири для клієнтів до 650 тис. злотих. Одразу кілька осіб відписалося. Мабуть, краківський туземун потроху спадає.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:12
Kliny krakow?) Пару тижнів тому писав, що надійшли в продаж 2 обʼєкти з ціною нижчою за середньоринкову. Так от обидва ще в продажу. Один подешевшав на 30 тис (790 проти стартових 820), інший додав 10-ку. На одному був, ріелтор, дуже активна дівчинка, казала, що бажаючих чимало, але продавець хоче готівку) Ну-ну.
Додано: П'ят 23 лют, 2024 14:27
Додано: П'ят 23 лют, 2024 16:21
Додано: Суб 24 лют, 2024 08:32
Так, напишіть, бо не дуже часто тут щось діляться такою інфою. Також цікава локація ціна м2, хоча якщо для себе то "ціна не має значення". Але то таке, нам поки що стрьомно купляти, курсу 4,5 навіть нема.
Додано: Суб 24 лют, 2024 08:44
З виділеними Польщі 137-ма ярдами євро його і не буде. Як і подешевшання метра, на жаль.
Додано: Суб 24 лют, 2024 08:50
Ці мільярди освоюють десятки років. От на прикладі Кракова два проекти "вул 29 листопада" і "трамвай на Гірку народову" - дофінансування отримано напевно ще до PiS (10 років тому), а роботи закінченні тільки зараз.
Додано: Нед 25 лют, 2024 07:48
Нас не спинити!
(або що відбувається на ринку нерухомості в США)
Ми разом з цікавістю дивимося на ринок нерухомості Польщі тому, що зараз в Польщі дуже дуже багато наших людей - а квартир не стало більше.
Напружена ситуація на ринку нерухомості Канади - ціни на оренду піднялися і наші люди починають думати про купівлю житла для себе. Тут важливо те, що в Канаді ЗАБОРОНЕНА купівля житла іноземцями, але виключно для українців діє пільга: купити житло можна, навіть в кредит і з мінімальним початковим внеском всього в 5% (!).
Новина останніх днів: в Канаді починається процес зниження процентних ставок за кредитами на житло і від цього трохи сумують ті наші українці, хто взяв житло в кредит в 2023 році, зафіксувавши відсоткову ставку на 5 років (у них був вибір - плаваюча, або фіксована).
Враження, що оживає ринок нерухомості США. Ще невідомо - це "наші" починають щось думати (за Програмою U4U заїхало близько 200 000 осіб. чи щось відбувається інше).
Національна асоціація ріелторів (NAR) оприлюднила дані про продажі житла вторинного ринку за січень 2024.
Зазначено, що продажі вживаних будинків у країні зросли на 3,1 відсотка на місячній основі, піднявшись до 4 мільйонів одиниць у січні з урахуванням сезонних факторів.
Продажі на вторинному ринку в країні знизилися на 1,7 відсотка в січні порівняно з тим же місяцем минулого року.
Середні ціни на житло вживаного будинку в США в січні зросли в річному обчисленні сьомий місяць поспіль, підвищившись на 5,1 відсотка до 379 100 доларів.
Головний економіст NAR Лоуренс Юн, чиї погляди були включені в звіт, заявив, що продажі будинків залишаються значно нижчими, ніж кілька років тому, але підвищення в січні стало «початком збільшення попиту та пропозиції».
Ті, хто хоче купити будинок, отримають вигоду від нижчих процентних ставок по іпотеці (житловому кредиту) порівняно з кінцем минулого року.
Джерело:
Додано: Нед 25 лют, 2024 07:56
Нас не спинити!
(або що відбувається на ринку нерухомості в США)
Частина 2. Арифметична.
Тут є цікава арифметика - знайшов дані в одного фінансового косультанта - Viktorуia Кorka (я не знаю, хто це) про те, скільки грошей треба заробляти на рік, щоби купити будинок в США.
Арифметика така:
- припустимо, планується купівля квартири/будинка з 500 000 доларів.
- кредит розраховано для людини з "кредитним рейтингом" - 740 (це на межі між GOOD/EXCELLENT).
(Тут потрібні пояснення, бо в Україні ми до такого не звикли. Для ефективного зростання рейтингу найкраще використати від 1% до 20% від загального ліміту на кредитній картці. Використання від 21% до 40% – трохи гірше. Якщо ви не користуєтесь кредитною карткою або витрачаєте від 41% до 60% - ще гірше. Використання більше 60% дорівнює катастрофі. Треба вчасно гасити усі кредитні платежі або хоч би робити мінімальний внесок. Не допускати прострочених платежів! Якщо ви запізнилися з виплатою на 30 днів, такий платіж відображатиметься у вашій історії до 7 років, і весь цей час буде плямою на вашій репутації.)
- запит на суму кредиту в 450 000 доларів;
- відсоткова ставка за кредитом на цей день 6,5% річних.
- перший внесок 60 000 доларів (приблизно середня річна зарплатня людини, яка займає посаду вище за прибиральницю МакДональдса).
- обслуговування кредиту - "Р81" - 2 844 долари на місяць;
- податок на нерухомість "РТ" - 520$ (це 1,25 відсотка від ціни нерухомості);
- страхування кредиту - "МІ" - 78$;
- страхування нерухомості - "НІ" - 83$.
Разом витрати на утримання нерухомості 3 525$ на місяць.
Поточні витрати на прожиття (Credit report) - 1000 доларів на місяць.
Чистих витрат на місяць - 4525 доларів США.
Скільки грошей треба отримувати на місяць, щоби витрачати 4525 доларів на місяць?
Кредитний консультант робить підрахунок трохи незвично для нас : бере цю суму та ділить на 45% та отримує суму в місяць 10 055,55 доларів США. Це зарплатня "грязними".
Дали множить на 12 та отримує брутто зарплатню за рік: 120 666,66 доларів на рік.
Саме такий дохід повинен бути у людини на рік, щоби купити будинок за ринковою ціною в 500 000 доларів США з першим внеском не більше 10%.
Мало це чи багато?
За 500 000 доларів ви не купити будинок поблизу Сан Францисько або Лос Анджелеса, але купите на півночі Каліфорнії або в штаті Орегон.
Ну а в штатах Північна Кароліна або Південна Кароліна - на сході США - можете купити 2 (два) будинка.
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