Додано: Нед 25 лют, 2024 07:56

Нас не спинити!

(або що відбувається на ринку нерухомості в США)



Частина 2. Арифметична.



Тут є цікава арифметика - знайшов дані в одного фінансового косультанта - Viktorуia Кorka (я не знаю, хто це) про те, скільки грошей треба заробляти на рік, щоби купити будинок в США.



Арифметика така:

- припустимо, планується купівля квартири/будинка з 500 000 доларів.

- кредит розраховано для людини з "кредитним рейтингом" - 740 (це на межі між GOOD/EXCELLENT).



(Тут потрібні пояснення, бо в Україні ми до такого не звикли. Для ефективного зростання рейтингу найкраще використати від 1% до 20% від загального ліміту на кредитній картці. Використання від 21% до 40% – трохи гірше. Якщо ви не користуєтесь кредитною карткою або витрачаєте від 41% до 60% - ще гірше. Використання більше 60% дорівнює катастрофі. Треба вчасно гасити усі кредитні платежі або хоч би робити мінімальний внесок. Не допускати прострочених платежів! Якщо ви запізнилися з виплатою на 30 днів, такий платіж відображатиметься у вашій історії до 7 років, і весь цей час буде плямою на вашій репутації. )



- запит на суму кредиту в 450 000 доларів;

- відсоткова ставка за кредитом на цей день 6,5% річних.

- перший внесок 60 000 доларів (приблизно середня річна зарплатня людини, яка займає посаду вище за прибиральницю МакДональдса).

- обслуговування кредиту - "Р81" - 2 844 долари на місяць;

- податок на нерухомість "РТ" - 520$ (це 1,25 відсотка від ціни нерухомості);

- страхування кредиту - "МІ" - 78$;

- страхування нерухомості - "НІ" - 83$.



Разом витрати на утримання нерухомості 3 525$ на місяць.

Поточні витрати на прожиття (Credit report) - 1000 доларів на місяць.

Чистих витрат на місяць - 4525 доларів США.



Скільки грошей треба отримувати на місяць, щоби витрачати 4525 доларів на місяць?

Кредитний консультант робить підрахунок трохи незвично для нас : бере цю суму та ділить на 45% та отримує суму в місяць 10 055,55 доларів США. Це зарплатня "грязними".

Дали множить на 12 та отримує брутто зарплатню за рік: 120 666,66 доларів на рік.



Саме такий дохід повинен бути у людини на рік, щоби купити будинок за ринковою ціною в 500 000 доларів США з першим внеском не більше 10%.



Мало це чи багато?

За 500 000 доларів ви не купити будинок поблизу Сан Францисько або Лос Анджелеса, але купите на півночі Каліфорнії або в штаті Орегон.

Ну а в штатах Північна Кароліна або Південна Кароліна - на сході США - можете купити 2 (два) будинка.