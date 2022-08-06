akurt написав:Скільки грошей треба отримувати на місяць, щоби витрачати 4525 доларів на місяць?
Кредитний консультант робить підрахунок трохи незвично для нас : бере цю суму та ділить на 45% та отримує суму в місяць 10 055,55 доларів США. Це зарплатня "грязними".
Дали множить на 12 та отримує брутто зарплатню за рік: 120 666,66 доларів на рік.
Саме такий дохід повинен бути у людини на рік, щоби купити будинок за ринковою ціною в 500 000 доларів США з першим внеском не більше 10%.
Мало це чи багато?
За 500 000 доларів ви не купити будинок поблизу Сан Францисько або Лос Анджелеса, але купите на півночі Каліфорнії або в штаті Орегон.
Ну а в штатах Північна Кароліна або Південна Кароліна - на сході США - можете купити 2 (два) будинка.
Короче зрозуміло, що США радше країна неможливостей ніж можливостей. Я раніше тут писав про реальну вакансію IT в LA - $68,000 брутто.