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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 854855856857
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 09:36

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Скільки грошей треба отримувати на місяць, щоби витрачати 4525 доларів на місяць?
Кредитний консультант робить підрахунок трохи незвично для нас : бере цю суму та ділить на 45% та отримує суму в місяць 10 055,55 доларів США. Це зарплатня "грязними".
Дали множить на 12 та отримує брутто зарплатню за рік: 120 666,66 доларів на рік.

Саме такий дохід повинен бути у людини на рік, щоби купити будинок за ринковою ціною в 500 000 доларів США з першим внеском не більше 10%.

Мало це чи багато?
За 500 000 доларів ви не купити будинок поблизу Сан Францисько або Лос Анджелеса, але купите на півночі Каліфорнії або в штаті Орегон.
Ну а в штатах Північна Кароліна або Південна Кароліна - на сході США - можете купити 2 (два) будинка.

Короче зрозуміло, що США радше країна неможливостей ніж можливостей. Я раніше тут писав про реальну вакансію IT в LA - $68,000 брутто.
BIGor
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  #<1 ... 854855856857
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