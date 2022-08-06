RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 854855856857
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 09:36

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Скільки грошей треба отримувати на місяць, щоби витрачати 4525 доларів на місяць?
Кредитний консультант робить підрахунок трохи незвично для нас : бере цю суму та ділить на 45% та отримує суму в місяць 10 055,55 доларів США. Це зарплатня "грязними".
Дали множить на 12 та отримує брутто зарплатню за рік: 120 666,66 доларів на рік.

Саме такий дохід повинен бути у людини на рік, щоби купити будинок за ринковою ціною в 500 000 доларів США з першим внеском не більше 10%.

Мало це чи багато?
За 500 000 доларів ви не купити будинок поблизу Сан Францисько або Лос Анджелеса, але купите на півночі Каліфорнії або в штаті Орегон.
Ну а в штатах Північна Кароліна або Південна Кароліна - на сході США - можете купити 2 (два) будинка.

Короче зрозуміло, що США радше країна неможливостей ніж можливостей. Я раніше тут писав про реальну вакансію IT в LA - $68,000 брутто.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8643
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1302 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 11:17

  BIGor написав:Короче зрозуміло, що США радше країна неможливостей ніж можливостей. Я раніше тут писав про реальну вакансію IT в LA - $68,000 брутто.

Я би не говорив так категорично.
Хоча навряд чи щось можна знайти в LA а ціною такою, з якою можна щось брати в кредит із зарплатнею в 68 000 на рік.
Десь 5 років тому я з жінкою мандрував цим містом на авто і чисто для підвищення свого рівня знань ми відвідали захід, який в США має назву OPEN HOUSE - це можна відвідати будинок або кваратиру, яка продається. Типу візит для можливого інвестора "подивитися" та "помацати".
Це було десь на краю величезного міста - адресу вже не пам"ятаю, але на пагорбі - місто було видно здалеку. Це була дуже незвична квартира - уявіть собі побудовану башту, в якій на кожному з трьох чи чотирьох поверхів було по 1 кімнаті. Все виглядало або дуже цікаво, сюрреалістично, гротескно, або нагадувало знамениті кримські "Елінги" десь між Алупкою та Сімеїзом, де на першому поверсі гараж, на другому кухня з туалетом та душем, на третьому - хазяйська спальня, на четвертому - гостьова велика спальня з окремим душем та балконом.
Так ось це продавалося вже тоді за 1 000 000 доларів США.
Нове готове під ключ. Мені навіть сподобалося, а жінка плювалася, уявивши як з віником чи з пилососом бігає по тій башті…

Немає сумнівів, що отримувати великі гроші - будеш жити легко і гарно...
Але... варіанти бувають різними...

Приклад 1. Мені про це розказала наша людина навесні року 2023. Квартира в найпрестижнішому районі Києва - я, можливо, помиляюсь (я не жив ніколи в Києві і бував тільки транзитом) - здається "Печерські Липки" чи "Подол" - не дуже важливо, бо важливою є грошова ситуація - до війни ціна 450 000 доларів - продав в 2023 році за 150 000 доларів. Цифри з його слів, але не думаю, що говорив не точно, людина відповідальна.
Ось вам 150 000 доларів - неймовірно гарний старт (при умові, що знайде роботу).

Приклад 2. (не оприлюднюється, бо стосується одного з відомих учасників цього форуму).

Приклад 3. (не оприлюднюється, бо стосується одного з моїх приятелів).

Приклад 4.
Хлопець в 21 рік закінчив University of California.
Між курсом 3 та 4 проходив екстернатуру в місті Seattle (WA) в головному офісі однієї з компаній, яка входить в ТОР-5 лідерів світу.
По закінченню екстернатури (як студент вже курсу 4) отримав Job offer на роботу в цьому головному офісі в цьому місті із зарплатнею в 120 000 доларів на рік та бонусами: в перший рік роботи в першу зарплатню 30 000 доларів та в перший місяць першої зарплатні другого року роботи в сумі 20 000 доларів (цікаво, що в тому документі було записано, що якщо звільниться з будь-яких причин в перший або в другій рік роботи - бонуси - відповідно перший чи другий - повинен бути повернути).
На протязі тижня після закінчення орендував квартиру 1-bedroom за 2000 доларів. Та купив авто в кредит.
На скільки мені відомо, вже оженився та взяв квартиру в кредит.
(до речі, спробую зв"язатися з ним через його одногрупника та отримати свіжі дані - самому цікаво чим закінчився або чим продовжується такий вдалий - на мою думку - життєвий старт).

Відкривають тому, хто стукає...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9270
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3471 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 12:41

Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  akurt написав:Скільки грошей треба отримувати на місяць, щоби витрачати 4525 доларів на місяць?
Кредитний консультант робить підрахунок трохи незвично для нас : бере цю суму та ділить на 45% та отримує суму в місяць 10 055,55 доларів США. Це зарплатня "грязними".
Дали множить на 12 та отримує брутто зарплатню за рік: 120 666,66 доларів на рік.

Саме такий дохід повинен бути у людини на рік, щоби купити будинок за ринковою ціною в 500 000 доларів США з першим внеском не більше 10%.

Мало це чи багато?
За 500 000 доларів ви не купити будинок поблизу Сан Францисько або Лос Анджелеса, але купите на півночі Каліфорнії або в штаті Орегон.
Ну а в штатах Північна Кароліна або Південна Кароліна - на сході США - можете купити 2 (два) будинка.

Короче зрозуміло, що США радше країна неможливостей ніж можливостей. Я раніше тут писав про реальну вакансію IT в LA - $68,000 брутто.

З такими вводними у вас ІТ навіть на середній клас не тягне. Реальність трохи інша. Один знайомий кілька років тому емігрував в США, в Сіетл - не найдорожчий, але й не найдешевший штат і місто. То за кілька років вже й взяв іпотеку на будинок.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34587
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1432 раз.
Подякували: 7952 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2024 13:13

  Faceless написав:З такими вводними у вас ІТ навіть на середній клас не тягне. Реальність трохи інша. Один знайомий кілька років тому емігрував в США, в Сіетл - не найдорожчий, але й не найдешевший штат і місто. То за кілька років вже й взяв іпотеку на будинок.

Чиста правда та точні дані.
Я бував в Seattle не один раз і не один день - поїздив по штату багато - то підтверджую слова вище: не найдорожчий, але й не найдешевший штат в США.
Серед цікавинок: багато водойм, поблизу - вулкан із льодовиком та завод із збирання літаків Boeing.
Завод можуть відвідувати організованими екскурсіями всі бажаючі (з оплатою).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9270
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3471 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 854855856857
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2455, 2456, 2457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24566 16476342
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лют, 2024 17:32
Прохожий
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 993, 994, 995
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9948 6214967
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2024 16:10
Успіх
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 375662
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5764)
25.02.2024 12:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.