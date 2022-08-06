Додано: Нед 25 лют, 2024 11:17

BIGor написав: Короче зрозуміло, що США радше країна неможливостей ніж можливостей. Я раніше тут писав про реальну вакансію IT в LA - $68,000 брутто. Короче зрозуміло, що США радше країнаніж можливостей. Я раніше тут писав про реальну вакансію IT вбрутто.

Приклад 1.

Приклад 2.

Приклад 3.

Приклад 4.

Я би не говорив так категорично.Хоча навряд чи щось можна знайти в LA а ціною такою, з якою можна щось брати в кредит із зарплатнею в 68 000 на рік.Десь 5 років тому я з жінкою мандрував цим містом на авто і чисто для підвищення свого рівня знань ми відвідали захід, який в США має назву OPEN HOUSE - це можна відвідати будинок або кваратиру, яка продається. Типу візит для можливого інвестора "подивитися" та "помацати".Це було десь на краю величезного міста - адресу вже не пам"ятаю, але на пагорбі - місто було видно здалеку. Це була дуже незвична квартира - уявіть собі побудовану башту, в якій на кожному з трьох чи чотирьох поверхів було по 1 кімнаті. Все виглядало або дуже цікаво, сюрреалістично, гротескно, або нагадувало знамениті кримські "Елінги" десь між Алупкою та Сімеїзом, де на першому поверсі гараж, на другому кухня з туалетом та душем, на третьому - хазяйська спальня, на четвертому - гостьова велика спальня з окремим душем та балконом.Так ось це продавалося вже тоді за 1 000 000 доларів США.Нове готове під ключ. Мені навіть сподобалося, а жінка плювалася, уявивши як з віником чи з пилососом бігає по тій башті…Немає сумнівів, що отримувати великі гроші - будеш жити легко і гарно...Але... варіанти бувають різними...Мені про це розказала наша людина навесні року 2023. Квартира в найпрестижнішому районі Києва - я, можливо, помиляюсь (я не жив ніколи в Києві і бував тільки транзитом) - здається "Печерські Липки" чи "Подол" - не дуже важливо, бо важливою є грошова ситуація - до війни ціна 450 000 доларів - продав в 2023 році за 150 000 доларів. Цифри з його слів, але не думаю, що говорив не точно, людина відповідальна.Ось вам 150 000 доларів - неймовірно гарний старт (при умові, що знайде роботу).(не оприлюднюється, бо стосується одного з відомих учасників цього форуму).(не оприлюднюється, бо стосується одного з моїх приятелів).Хлопець в 21 рік закінчив University of California.Між курсом 3 та 4 проходив екстернатуру в місті Seattle (WA) в головному офісі однієї з компаній, яка входить в ТОР-5 лідерів світу.По закінченню екстернатури (як студент вже курсу 4) отримав Job offer на роботу в цьому головному офісі в цьому місті із зарплатнею в 120 000 доларів на рік та бонусами: в перший рік роботи в першу зарплатню 30 000 доларів та в перший місяць першої зарплатні другого року роботи в сумі 20 000 доларів (цікаво, що в тому документі було записано, що якщо звільниться з будь-яких причин в перший або в другій рік роботи - бонуси - відповідно перший чи другий - повинен бути повернути).На протязі тижня після закінчення орендував квартиру 1-bedroom за 2000 доларів. Та купив авто в кредит.На скільки мені відомо, вже оженився та взяв квартиру в кредит.(до речі, спробую зв"язатися з ним через його одногрупника та отримати свіжі дані - самому цікаво чим закінчився або чим продовжується такий вдалий - на мою думку - життєвий старт).Відкривають тому, хто стукає...