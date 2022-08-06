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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 лют, 2024 09:36
akurt написав:
Скільки грошей треба отримувати на місяць, щоби витрачати 4525 доларів на місяць?
Кредитний консультант робить підрахунок трохи незвично для нас : бере цю суму та ділить на 45% та отримує суму в місяць 10 055,55 доларів США. Це зарплатня "грязними".
Дали множить на 12 та отримує брутто зарплатню за рік: 120 666,66 доларів на рік.
Саме такий дохід повинен бути у людини на рік, щоби купити будинок за ринковою ціною в 500 000 доларів США
з першим внеском не більше 10%.
Мало це чи багато?За 500 000 доларів ви не купити будинок поблизу
Сан Францисько або Лос Анджелеса
, але купите на півночі Каліфорнії або в штаті Орегон.
Ну а в штатах Північна Кароліна або Південна Кароліна - на сході США - можете купити 2 (два) будинка.
Короче зрозуміло, що США радше країна неможливостей
ніж можливостей. Я раніше тут писав про реальну вакансію IT в LA - $68,000
брутто.
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Додано: Нед 25 лют, 2024 11:17
BIGor написав:
Короче зрозуміло, що США радше країна неможливостей
ніж можливостей. Я раніше тут писав про реальну вакансію IT в LA - $68,000
брутто.
Я би не говорив так категорично.
Хоча навряд чи щось можна знайти в LA а ціною такою, з якою можна щось брати в кредит із зарплатнею в 68 000 на рік.
Десь 5 років тому я з жінкою мандрував цим містом на авто і чисто для підвищення свого рівня знань ми відвідали захід, який в США має назву OPEN HOUSE
- це можна відвідати будинок або кваратиру, яка продається. Типу візит для можливого інвестора "подивитися" та "помацати".
Це було десь на краю величезного міста - адресу вже не пам"ятаю, але на пагорбі - місто було видно здалеку. Це була дуже незвична квартира - уявіть собі побудовану башту, в якій на кожному з трьох чи чотирьох поверхів було по 1 кімнаті. Все виглядало або дуже цікаво, сюрреалістично, гротескно, або нагадувало знамениті кримські "Елінги
" десь між Алупкою та Сімеїзом, де на першому поверсі гараж, на другому кухня з туалетом та душем, на третьому - хазяйська спальня, на четвертому - гостьова велика спальня з окремим душем та балконом.
Так ось це продавалося вже тоді за 1 000 000 доларів США.
Нове готове під ключ. Мені навіть сподобалося, а жінка плювалася, уявивши як з віником чи з пилососом бігає по тій башті…
Немає сумнівів, що отримувати великі гроші - будеш жити легко і гарно...
Але... варіанти бувають різними...Приклад 1.
Мені про це розказала наша людина навесні року 2023. Квартира в найпрестижнішому районі Києва - я, можливо, помиляюсь (я не жив ніколи в Києві і бував тільки транзитом) - здається "Печерські Липки" чи "Подол" - не дуже важливо, бо важливою є грошова ситуація - до війни ціна 450 000 доларів - продав в 2023 році за 150 000 доларів. Цифри з його слів, але не думаю, що говорив не точно, людина відповідальна.
Ось вам 150 000 доларів - неймовірно гарний старт (при умові, що знайде роботу).Приклад 2.
(не оприлюднюється, бо стосується одного з відомих учасників цього форуму
).Приклад 3.
(не оприлюднюється, бо стосується одного з моїх приятелів
).Приклад 4.
Хлопець в 21 рік закінчив University of California
.
Між курсом 3 та 4 проходив екстернатуру в місті Seattle (WA)
в головному офісі однієї з компаній, яка входить в ТОР-5
лідерів світу.
По закінченню екстернатури (як студент вже курсу 4) отримав Job offer
на роботу в цьому головному офісі в цьому місті із зарплатнею в 120 000 доларів на рік та бонусами: в перший рік роботи в першу зарплатню 30 000 доларів та в перший місяць першої зарплатні другого року роботи в сумі 20 000 доларів (цікаво, що в тому документі було записано, що якщо звільниться з будь-яких причин в перший або в другій рік роботи - бонуси - відповідно перший чи другий - повинен бути повернути).
На протязі тижня після закінчення орендував квартиру 1-bedroom за 2000 доларів. Та купив авто в кредит.
На скільки мені відомо, вже оженився та взяв квартиру в кредит.
(до речі, спробую зв"язатися з ним через його одногрупника та отримати свіжі дані - самому цікаво чим закінчився або чим продовжується такий вдалий - на мою думку - життєвий старт
).Відкривають тому, хто стукає...
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Додано: Нед 25 лют, 2024 12:41
BIGor написав: akurt написав:
Скільки грошей треба отримувати на місяць, щоби витрачати 4525 доларів на місяць?
Кредитний консультант робить підрахунок трохи незвично для нас : бере цю суму та ділить на 45% та отримує суму в місяць 10 055,55 доларів США. Це зарплатня "грязними".
Дали множить на 12 та отримує брутто зарплатню за рік: 120 666,66 доларів на рік.
Саме такий дохід повинен бути у людини на рік, щоби купити будинок за ринковою ціною в 500 000 доларів США
з першим внеском не більше 10%.
Мало це чи багато?За 500 000 доларів ви не купити будинок поблизу
Сан Францисько або Лос Анджелеса
, але купите на півночі Каліфорнії або в штаті Орегон.
Ну а в штатах Північна Кароліна або Південна Кароліна - на сході США - можете купити 2 (два) будинка.
Короче зрозуміло, що США радше країна неможливостей
ніж можливостей. Я раніше тут писав про реальну вакансію IT в LA - $68,000
брутто.
З такими вводними у вас ІТ навіть на середній клас не тягне. Реальність трохи інша. Один знайомий кілька років тому емігрував в США, в Сіетл - не найдорожчий, але й не найдешевший штат і місто. То за кілька років вже й взяв іпотеку на будинок.
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Додано: Нед 25 лют, 2024 13:13
Faceless написав:
З такими вводними у вас ІТ навіть на середній клас не тягне. Реальність трохи інша. Один знайомий кілька років тому емігрував в США, в Сіетл - не найдорожчий, але й не найдешевший штат і місто. То за кілька років вже й взяв іпотеку на будинок.
Чиста правда та точні дані.
Я бував в Seattle не один раз і не один день - поїздив по штату багато - то підтверджую слова вище: не найдорожчий, але й не найдешевший штат в США.
Серед цікавинок: багато водойм, поблизу - вулкан із льодовиком та завод із збирання літаків Boeing.
Завод можуть відвідувати організованими екскурсіями всі бажаючі (з оплатою).
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Додано: Пон 26 лют, 2024 11:18
Faceless написав:
BIGor написав:Короче зрозуміло, що США радше країна неможливостей ніж можливостей. Я раніше тут писав про реальну вакансію IT в LA - $68,000 брутто.
З такими вводними у вас ІТ навіть на середній клас не тягне. Реальність трохи інша.
Один знайомий кілька років тому
емігрував в США, в Сіетл - не найдорожчий, але й не найдешевший штат і місто. То за кілька років вже й взяв іпотеку на будинок.
Щось Ви заплутались, кілька років тому не рівно сучасність - тобто тому що є зараз. Кілька років тому
мені наприклад рекрутери 5 вакансій в тиждень пропонували. А в Турції пана Акурта кілька років тому
можна було купити 1+1 за 50 кує.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 11:38
BIGor написав:
Щось Ви заплутались, кілька років тому не рівно сучасність - тобто тому що є зараз. Кілька років тому
мені наприклад рекрутери 5 вакансій в тиждень пропонували. А в Турції пана Акурта кілька років тому
можна було купити 1+1 за 50 кує.
А в чому саме ви бачите неузгодженість інформації вище?
Я думаю, що зарплатня в 68 000$ на рік це дуже висока для - наприклад - штату South Carolina в дуже низька для штату Каліфорнія.
Можна подивитися в інтернеті сайт американський там наведені цифри середньої зарплатні не тільки по штатах, але й по кантоном (по-нашому районах) або містах. Я вчора дивився під час розмови з нашими українцями, то для штату Каліфорнія там фігурує цифра в 110 000$ на рік, а по місту San Francisco - 167 000$ на рік (цифри з памʼяті, можу трохи помилятися).
Ще інакше можна порахувати: я своїми очами бачив оголошення на дверях просто пошти в невеличкому містечку на північ від San Francisco (здається місто з цікавою історичною назвою Sebastopol) - то шукають на роботу людину на зарплатню в 21$ на годину.
Припустимо на рік 2072 робочих години.
Тоді маємо зарплатню 21$*2072=43 512$.
Тоді згадані вище 68000$ то трохи вище за зарплатню оператора пошти.
Звісно, люди інтелектуальних професій отримують значно більше, наприклад, ще 10 років тому мені говорили наші люди, що для українських ІТ-ників стартова зарплатня була близько 85 000$ на рік (Chicago, San Francisco, Seattle).
Це говорило про те, що роботодавцю на вакансію в штат фірми вигідно взяти розумного українця та платити йому 85 000$ на рік замість того, щоби взяти лінивого американця та платити 250 000$ на рік.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 26 лют, 2024 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 лют, 2024 12:05
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Короче зрозуміло, що США радше країна неможливостей ніж можливостей. Я раніше тут писав про реальну вакансію IT в LA - $68,000 брутто.
З такими вводними у вас ІТ навіть на середній клас не тягне. Реальність трохи інша.
Один знайомий кілька років тому
емігрував в США, в Сіетл - не найдорожчий, але й не найдешевший штат і місто. То за кілька років вже й взяв іпотеку на будинок.
Щось Ви заплутались, кілька років тому не рівно сучасність - тобто тому що є зараз. Кілька років тому
мені наприклад рекрутери 5 вакансій в тиждень пропонували. А в Турції пана Акурта кілька років тому
можна було купити 1+1 за 50 кує.
Ну вже звиняйте, не так багато знайомих туди емігрує щоб прям щороку були приклади. Але конкретно цей взяв іпотеку в 2021. Не та вже й давно. Сім'я, троє дітей,то ж будинок - не каморка папи Карло. І працює не в faang чи як їх там тепер.
Так, ринок зараз не в найкращому стані, всюди, зокрема і в США. Але ЗП не просіли так драматично.
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