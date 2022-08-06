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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 лют, 2024 22:00
Бетон , зараз пізно?
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Hotab
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Додано: Вів 27 лют, 2024 22:04
Hotab написав:Бетон
, зараз пізно?
пізно. ціни виросли капец
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Бетон
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Faceless, Ірина_, Модератор
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Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt