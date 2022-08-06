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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 855856857858
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:00

Бетон , зараз пізно?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:04

  Hotab написав:Бетон , зараз пізно?

пізно. ціни виросли капец
Бетон
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Повідомлень: 1836
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
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