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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лют, 2024 11:08
Пане Бeтон, дякую що ви розмістили відео від пана Маркіяна, колись мешканця Львова.
Він з батьками виїхав в Канаду і веде на YouTube цікавий канал з досить незвичною - навіть для Львова - вимовою.
Але цікавості додає твереза думка та точний погляд на речі.
Я так розумію, що те, що хати по 1/2 мільйона доларів є сараями - то іронія чи жарт.
Те, що будинки зведені "сильно поруч" на - як кажуть у Львові - "шести сотиках" - немає нічого дивного.
Хоча стандартною ділянкою під забудову у Львові зараз є ділянка в 10 соток.
Але, якщо подивитися зі Львівської окружної в бік заходу - та кордону - то там "натикано" і по 2 будинка на "шести сотиках".
В місцях елітних - там, де селяться митники, прокурори, судді та інші прості люди з верхньої ланки доходів - то тільки ділянки по 10 соток. Ціна на "голу" ділянку в (назви приміських територій видалено) вже давно перевищує 70 000 доларів. В елітному містечку у лісі біля (назви приміських територій видалено) (це трохи далі від Львова получається, хоча і в межах Окружної дороги) серед соснового лісу можна було взяти ділянку в 10 соток ще 5 років тому всього за 25 000 доларів. Люди купували... інвестували...
Заразу ціну не знаю.
Готові - без внутрішніх робіт будинки - зараз є в (назви приміських територій видалено) в продажу десь по 150 000 - 200 000 доларів. Це готові будинки в 2 поверхи площею приблизно 200 кв. м. без внутрішніх робіт.
Ціну ремонту (тобто перетворення в щось житлове) оцінюють ці дні десь в 150 000 доларів.
Бюджетний непоганий варіант нового будинка на паралельній до будинків тих начальників/підлеглих може обійтися і дешевше - орієнтовно в 250 000 доларів.
У відео все показано нормально: ну трохи бентежать газони неохайні - але в ці дні їх не видно, бо Едмонтон (столиця провінції Альберта), де живе пан Маркіян, засипало снігом майже по коліна.
А так відео від "Канадського Марка" рекомендую дивитися - він мешкає в Канаді більше 10 років.
Трохи "прикольна" в нього вимова - не знаю, такий собі прикольний "акцент".
Ну і ціна приватних будинків, зазначена на фрагменті далі 01:45 - реально вражає...
Зверніть увагу: пан Маркіян має такий самий будинок.
Тобто за останні 10 років "тихою сапою" заробив собі на такий...
Приємно, що весь час ділиться тим, як що та де...
P.S. Цікавий момент є на 04:00: про податки на нерухомість - всі всі всі - навіть прокурори, митники та судді сплачують податок на нерухомість. Він не такий вже і великий: пан Маркіян називає цифру в 4000 доларів на рік - але сплачують всі. Зазвичай такий податок в США та в Канаді складає від 0.8 до 1.25 ціни будинка. Ось щось я не чув від панів - які мешкають в тих будинках, де (назви приміських територій видалено) - щоб щось хоч колись сплачували.
Це при тому, що на 10 сотках крім двоповерхових будинків є і "Винні погреби" (на жаль біля Львова виноградарство не розвинене, то приходиться завозити пляшки з колекційними винами з Італії та Іспанії - не закуповувати ж в величезному супермаркеті алкоголя з чисто українською назвою Bad boy на Стрийський), і власні басейни, і хранилище для зберігання мільйонів доларів/євро готівкою...
Додано: Сер 28 лют, 2024 12:00
В Україні не прийнято сплачувати податки.
Вся державна система заточена під це.
Українська селюківська їліта показує приклад, як це робиться. Ну і простий нарот так само. В США, Європі Канаді за такі фокуси дають від 10 років.
Можуть і 30-50 дати.
там всі платять.
Невже пан акурт того не знає?
Як вас жаба душить))) що то не ваші мільйони)))
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