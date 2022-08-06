Додано: Сер 28 лют, 2024 11:08

Бетон написав: Канада

Ну и сараи

"хата на хаті"



КанадаНу и сараи"хата на хаті"

твереза думка та точний погляд на речі.

серед соснового лісу

називає цифру в 4000 доларів на рік

Пане, дякую що ви розмістили відео від пана Маркіяна, колись мешканця Львова.Він з батьками виїхав в Канаду і веде на YouTube цікавий канал з досить незвичною - навіть для Львова - вимовою.Але цікавості додаєЯ так розумію, що те, що хати по 1/2 мільйона доларів є сараями - то іронія чи жарт.Те, що будинки зведені "сильно поруч" на - як кажуть у Львові - "шести сотиках" - немає нічого дивного.Хоча стандартною ділянкою під забудову у Львові зараз є ділянка в 10 соток.Але, якщо подивитися зі Львівської окружної в бік заходу - та кордону - то там "натикано" і по 2 будинка на "шести сотиках".В місцях елітних - там, де селяться митники, прокурори, судді та інші прості люди з верхньої ланки доходів - то тільки ділянки по 10 соток. Ціна на "голу" ділянку в (назви приміських територій видалено) вже давно перевищує 70 000 доларів. В елітному містечку у лісі біля (назви приміських територій видалено) (це трохи далі від Львова получається, хоча і в межах Окружної дороги)можна було взяти ділянку в 10 соток ще 5 років тому всього за 25 000 доларів. Люди купували... інвестували...Заразу ціну не знаю.Готові - без внутрішніх робіт будинки - зараз є в (назви приміських територій видалено) в продажу десь по 150 000 - 200 000 доларів. Це готові будинки в 2 поверхи площею приблизно 200 кв. м. без внутрішніх робіт.Ціну ремонту (тобто перетворення в щось житлове) оцінюють ці дні десь в 150 000 доларів.Бюджетний непоганий варіант нового будинка на паралельній до будинків тих начальників/підлеглих може обійтися і дешевше - орієнтовно в 250 000 доларів.У відео все показано нормально: ну трохи бентежать газони неохайні - але в ці дні їх не видно, бо Едмонтон (столиця провінції Альберта), де живе пан Маркіян, засипало снігом майже по коліна.А так відео від "Канадського Марка" рекомендую дивитися - він мешкає в Канаді більше 10 років.Трохи "прикольна" в нього вимова - не знаю, такий собі прикольний "акцент".Ну і ціна приватних будинків, зазначена на фрагменті далі 01:45 - реально вражає...Зверніть увагу: пан Маркіян має такий самий будинок.Тобто за останні 10 років "тихою сапою" заробив собі на такий...Приємно, що весь час ділиться тим, як що та де...P.S. Цікавий момент є на 04:00: про податки на нерухомість - всі всі всі - навіть прокурори, митники та судді сплачують податок на нерухомість. Він не такий вже і великий: пан Маркіян- але сплачують всі. Зазвичай такий податок в США та в Канаді складає від 0.8 до 1.25 ціни будинка. Ось щось я не чув від панів - які мешкають в тих будинках, де (назви приміських територій видалено) - щоб щось хоч колись сплачували.Це при тому, що на 10 сотках крім двоповерхових будинків є і "Винні погреби" (на жаль біля Львова виноградарство не розвинене, то приходиться завозити пляшки з колекційними винами з Італії та Іспанії - не закуповувати ж в величезному супермаркеті алкоголя з чисто українською назвоюна Стрийський), і власні басейни, і хранилище для зберігання мільйонів доларів/євро готівкою...