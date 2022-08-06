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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 855856857858
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:00

Бетон , зараз пізно?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:04

  Hotab написав:Бетон , зараз пізно?

пізно. ціни виросли капец
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 11:08

  Бетон написав:Канада
Ну и сараи
"хата на хаті" :mrgreen: :mrgreen:


Пане Бeтон, дякую що ви розмістили відео від пана Маркіяна, колись мешканця Львова.
Він з батьками виїхав в Канаду і веде на YouTube цікавий канал з досить незвичною - навіть для Львова - вимовою.
Але цікавості додає твереза думка та точний погляд на речі.

Я так розумію, що те, що хати по 1/2 мільйона доларів є сараями - то іронія чи жарт.

Те, що будинки зведені "сильно поруч" на - як кажуть у Львові - "шести сотиках" - немає нічого дивного.
Хоча стандартною ділянкою під забудову у Львові зараз є ділянка в 10 соток.
Але, якщо подивитися зі Львівської окружної в бік заходу - та кордону - то там "натикано" і по 2 будинка на "шести сотиках".

У відео все показано нормально: ну трохи бентежать газони неохайні - але в ці дні їх не видно, бо Едмонтон (столиця провінції Альберта), де живе пан Маркіян, засипало снігом майже по коліна.
А так відео від "Канадського Марка" рекомендую дивитися - він мешкає в Канаді більше 10 років.
Трохи "прикольна" в нього вимова - не знаю, такий собі прикольний "акцент".

Ну і ціна приватних будинків, зазначена на фрагменті далі 01:45 - реально вражає...
Зверніть увагу: пан Маркіян має такий самий будинок.
Тобто за останні 10 років "тихою сапою" заробив собі на такий...
Приємно, що весь час ділиться тим, як що та де...

P.S. Цікавий момент є на 04:00: про податки на нерухомість - всі всі всі - навіть прокурори, митники та судді сплачують податок на нерухомість. Він не такий вже і великий: пан Маркіян називає цифру в 4000 доларів на рік - але сплачують всі. Зазвичай такий податок в США та в Канаді складає від 0.8 до 1.25 ціни будинка.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:25

  akurt написав:P.S. Цікавий момент є на 04:00: про податки на нерухомість - всі всі всі - навіть прокурори, митники та судді сплачують податок на нерухомість. Він не такий вже і великий: пан Маркіян називає цифру в 4000 доларів на рік - але сплачують всі. Зазвичай такий податок в США та в Канаді складає від 0.8 до 1.25 ціни будинка.

Всі так всі, навіть ветерани битви при Ватерлоо.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:43

  Бетон написав:Канада
Ну и сараи
"хата на хаті" :mrgreen: :mrgreen:



Просто треш, деревянні хати на 2 сотенах по 500 кує. :shock: Тепер я бачив все. Канадці якісь дивні, друга країна в світі по території!!! А землі по 2 соток на сім'ю, і ще 400 баксів в місяць виложи за це задоволення мерії.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:45

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Цікавий момент є на 04:00: про податки на нерухомість - всі всі всі - навіть прокурори, митники та судді сплачують податок на нерухомість. Він не такий вже і великий: пан Маркіян називає цифру в 4000 доларів на рік - але сплачують всі.

Пане, akurt, як думаєте, на що йдуть ці 4000 доларів на рік?
BIGor
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