Додано: Сер 28 лют, 2024 11:08

Бетон написав: Канада

Ну и сараи

"хата на хаті"



КанадаНу и сараи"хата на хаті"

твереза думка та точний погляд на речі.

називає цифру в 4000 доларів на рік

Пане, дякую що ви розмістили відео від пана Маркіяна, колись мешканця Львова.Він з батьками виїхав в Канаду і веде на YouTube цікавий канал з досить незвичною - навіть для Львова - вимовою.Але цікавості додаєЯ так розумію, що те, що хати по 1/2 мільйона доларів є сараями - то іронія чи жарт.Те, що будинки зведені "сильно поруч" на - як кажуть у Львові - "шести сотиках" - немає нічого дивного.Хоча стандартною ділянкою під забудову у Львові зараз є ділянка в 10 соток.Але, якщо подивитися зі Львівської окружної в бік заходу - та кордону - то там "натикано" і по 2 будинка на "шести сотиках".У відео все показано нормально: ну трохи бентежать газони неохайні - але в ці дні їх не видно, бо Едмонтон (столиця провінції Альберта), де живе пан Маркіян, засипало снігом майже по коліна.А так відео від "Канадського Марка" рекомендую дивитися - він мешкає в Канаді більше 10 років.Трохи "прикольна" в нього вимова - не знаю, такий собі прикольний "акцент".Ну і ціна приватних будинків, зазначена на фрагменті далі 01:45 - реально вражає...Зверніть увагу: пан Маркіян має такий самий будинок.Тобто за останні 10 років "тихою сапою" заробив собі на такий...Приємно, що весь час ділиться тим, як що та де...P.S. Цікавий момент є на 04:00: про податки на нерухомість - всі всі всі - навіть прокурори, митники та судді сплачують податок на нерухомість. Він не такий вже і великий: пан Маркіян- але сплачують всі. Зазвичай такий податок в США та в Канаді складає від 0.8 до 1.25 ціни будинка.