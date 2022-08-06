|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лют, 2024 11:08
Пане Бeтон, дякую що ви розмістили відео від пана Маркіяна, колись мешканця Львова.
Він з батьками виїхав в Канаду і веде на YouTube цікавий канал з досить незвичною - навіть для Львова - вимовою.
Але цікавості додає твереза думка та точний погляд на речі.
Я так розумію, що те, що хати по 1/2 мільйона доларів є сараями - то іронія чи жарт.
Те, що будинки зведені "сильно поруч" на - як кажуть у Львові - "шести сотиках" - немає нічого дивного.
Хоча стандартною ділянкою під забудову у Львові зараз є ділянка в 10 соток.
Але, якщо подивитися зі Львівської окружної в бік заходу - та кордону - то там "натикано" і по 2 будинка на "шести сотиках".
У відео все показано нормально: ну трохи бентежать газони неохайні - але в ці дні їх не видно, бо Едмонтон (столиця провінції Альберта), де живе пан Маркіян, засипало снігом майже по коліна.
А так відео від "Канадського Марка" рекомендую дивитися - він мешкає в Канаді більше 10 років.
Трохи "прикольна" в нього вимова - не знаю, такий собі прикольний "акцент".
Ну і ціна приватних будинків, зазначена на фрагменті далі 01:45 - реально вражає...
Зверніть увагу: пан Маркіян має такий самий будинок.
Тобто за останні 10 років "тихою сапою" заробив собі на такий...
Приємно, що весь час ділиться тим, як що та де...
P.S. Цікавий момент є на 04:00: про податки на нерухомість - всі всі всі - навіть прокурори, митники та судді сплачують податок на нерухомість. Він не такий вже і великий: пан Маркіян називає цифру в 4000 доларів на рік - але сплачують всі. Зазвичай такий податок в США та в Канаді складає від 0.8 до 1.25 ціни будинка.
Додано: Сер 28 лют, 2024 16:25
Всі так всі, навіть ветерани битви при Ватерлоо.
Додано: Сер 28 лют, 2024 21:43
Додано: Сер 28 лют, 2024 21:45
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Пане, akurt, як думаєте, на що йдуть ці 4000 доларів на рік?
Додано: Сер 28 лют, 2024 22:51
Відповідь на це запитання я отримав десь 5 років тому від нашої людини в Стокгольмі.
Людина надавала якісь страшні цифри сплати податків в 50% та хлопала в долоні від задоволення.
Я спитав чи в своєму він глузді, бо ще не так давно був українцем - це такі особливо сміливі люди, які ніколи нікому не платять податків, але із задоволенням платять хабарі.
Так ось наша людина в Стокгольмі сказала, що згодна платити не 50%, а 70%, бо щодня та щогодини бачить, куди саме йдуть його гроші.
Назвав цілий перелік - я не все пригадую: і лавка на вулиці, і освітлення на вулиці, і те і се, останнім назвав що він бачить, що за його гроші поліцейський ходить по його вулиці туди сюди весь час - а фактично його весь час охороняє.
Ось так він відповів. Я був здивований: людина прагне платити податки!!!!
Л - логіка - він щоденно бачить, куди йдуть його гроші: йому і повертаються!!!!!
Альтернативою є те, що мої і ваші податки йдуть на те, щоби панове керівники Південно-Західної та Придніпровськоі залізниць збагачувалися. Всіх правда, сьогодні заарештували… крали безБожно - ну як завжди - не знаю, це втішає, чи ні…
Думаю, завтра відпустять…
Додано: Сер 28 лют, 2024 23:02
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Мне кажется, что наступает кризис сумасшедших налогов, рабского мышления, контроля. Даже, если налоги правильно администрируются.
Будущее - за либертарианством, криптой, свободой. Я надеюсь, что настоящий ИИ, а не просто база данных закрытой системы, дадут революционный толчок этому, как Велиикая индустриальная революция в 18 веке
Додано: Сер 28 лют, 2024 23:44
Та які там "шалені податки"?
В 2016 році ми з компанією взяли мікроавтобус напрокат в Катовицях та поїхали з компанією через Чехію та Австрію в Італію покататися трохи на лижах.
По дорозі зупинился в готелі трохи далі Відня.
Був грудень - крім нас - 8 осіб - в готелі нікого не було - тому сам хазяїн нам готував та подавав "Шніцель по-Віденськи" (дуже смачний - все готував при нас, поки ми смакували вино)
Ну з бакалом вина почали розмовляти.
І він вам розкрив очі: податкова система зроблена так в Автстрії, що якщо ти там трохи голову вище підняв по відношенню від інших - нуНаприклад хочеш якомусь колишньому прокурору справимти весілля на березі вкраденого у Австрійської республіки озера - і щоби з гонорарами в розмірі президента танцювали горе-співаки - то відразу тобі по голові податками - щоби був такий як всі.
Мене це тоді сильно здивувало: всі повинні бути приблизно однаковими. Хто не однаковий - ми його зробимо "однаковим": не висовуйся!
Ось він сказав, що то є соціальна справедливість: заробив десь в 10 раз більше, ніж обиватель - поділися баблом в 10 разів більше і стань таким - як всі.
|