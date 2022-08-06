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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лют, 2024 01:09
akurt написав:
Ось він сказав, що то є соціальна справедливість: заробив десь в 10 раз більше, ніж обиватель - поділися баблом в 10 разів більше і стань таким - як всі.
Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?
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