RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 856857858859
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 01:09

  akurt написав:Ось він сказав, що то є соціальна справедливість: заробив десь в 10 раз більше, ніж обиватель - поділися баблом в 10 разів більше і стань таким - як всі.

Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 26.02.18
Подякував: 663 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 856857858859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 994, 995, 996
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9954 6217823
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2024 14:45
flyman
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2455, 2456, 2457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24569 16480302
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 17:58
Прохожий
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 375748
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5821)
29.02.2024 00:29
Sense Bank (11443)
28.02.2024 23:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.