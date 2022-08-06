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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 856857858859
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 01:09

  akurt написав:Ось він сказав, що то є соціальна справедливість: заробив десь в 10 раз більше, ніж обиватель - поділися баблом в 10 разів більше і стань таким - як всі.

Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 06:33

  Gastarbaiter написав:Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?

Тут дійсно є проблема. Дійсно здається, що один окремий індивід є «пограбованим». Тим вечором в тому ресторані того готеля під Віднем мені на думку прийшли саме ваші слова.
Але подивіться на державу - в наведеному мною випадку це Австрія - в цілому: один з вищих рівнів розвитку.
Тобто в результаті міцною і високорозвиненою є вся держава.
Ось такий парадокс…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 07:19

  BIGor написав:
  akurt написав:Цікавий момент є на 04:00: про податки на нерухомість - всі всі всі - навіть прокурори, митники та судді сплачують податок на нерухомість. Він не такий вже і великий: пан Маркіян називає цифру в 4000 доларів на рік - але сплачують всі.

Пане, akurt, як думаєте, на що йдуть ці 4000 доларів на рік?

Точно, не на зарплату клоунам і ворогам держави.
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