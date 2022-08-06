Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?
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Додано: Чет 29 лют, 2024 01:09
Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?
Додано: Чет 29 лют, 2024 06:33
Тут дійсно є проблема. Дійсно здається, що один окремий індивід є «пограбованим». Тим вечором в тому ресторані того готеля під Віднем мені на думку прийшли саме ваші слова.
Але подивіться на державу - в наведеному мною випадку це Австрія - в цілому: один з вищих рівнів розвитку.
Тобто в результаті міцною і високорозвиненою є вся держава.
Ось такий парадокс…
Додано: Чет 29 лют, 2024 07:19
Точно, не на зарплату клоунам і ворогам держави.
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