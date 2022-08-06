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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лют, 2024 01:09
akurt написав:
Ось він сказав, що то є соціальна справедливість: заробив десь в 10 раз більше, ніж обиватель - поділися баблом в 10 разів більше і стань таким - як всі.
Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?
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Додано: Чет 29 лют, 2024 06:33
Gastarbaiter написав:
Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?
Тут дійсно є проблема. Дійсно здається, що один окремий індивід є «пограбованим». Тим вечором в тому ресторані того готеля під Віднем мені на думку прийшли саме ваші слова.
Але подивіться на державу - в наведеному мною випадку це Австрія - в цілому: один з вищих рівнів розвитку.
Тобто в результаті міцною і високорозвиненою є вся держава.
Ось такий парадокс…
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Додано: Чет 29 лют, 2024 07:19
BIGor написав: akurt написав:
Цікавий момент є на 04:00: про податки на нерухомість - всі всі всі - навіть прокурори, митники та судді сплачують податок на нерухомість. Він не такий вже і великий: пан Маркіян називає цифру в 4000 доларів на рік
- але сплачують всі.
Пане, akurt
, як думаєте, на що йдуть ці 4000 доларів на рік?
Точно, не на зарплату клоунам і ворогам держави.
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Додано: Чет 29 лют, 2024 09:46
akurt написав: Gastarbaiter написав:
Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?
Тут дійсно є проблема. Дійсно здається, що один окремий індивід є «пограбованим». Тим вечором в тому ресторані того готеля під Віднем мені на думку прийшли саме ваші слова.
Але подивіться на державу - в наведеному мною випадку це Австрія - в цілому: один з вищих рівнів розвитку.Тобто в результаті міцною і високорозвиненою є вся держава.
Ось такий парадокс…
Тут Ви не праві, подивіться зараз на Німеччину - поступово країна деградує. Вони як робітники ну дуже повільні. Те саме відноситься до Австрії. Чого? Бо немає смислу людям вкалувати чи розвиватися. Відробив на пайку - і додому. Працюють як в совку "на отєбісь", тому і не вийшло у Сіменс або Нокіа зробити смартфон.
Тут в Кракові дорогу будувала австрійська фірма Старбаг - бачив я це, вони реально недолугі і повільні як равлики. Ну і звичайно будували років 2-3.
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Додано: Чет 29 лют, 2024 09:58
BIGor написав: akurt написав: Gastarbaiter написав:
Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?
Тут дійсно є проблема. Дійсно здається, що один окремий індивід є «пограбованим». Тим вечором в тому ресторані того готеля під Віднем мені на думку прийшли саме ваші слова.
Але подивіться на державу - в наведеному мною випадку це Австрія - в цілому: один з вищих рівнів розвитку.Тобто в результаті міцною і високорозвиненою є вся держава.
Ось такий парадокс…
Тут Ви не праві, подивіться зараз на Німеччину - поступово країна деградує. Вони як робітники ну дуже повільні. Те саме відноситься до Австрії. Чого? Бо немає смислу людям вкалувати чи розвиватися. Відробив на пайку - і додому. Працюють як в совку "на отєбісь", тому і не вийшло у Сіменс або Нокіа зробити смартфон.
Тут в Кракові дорогу будувала австрійська фірма Старбаг - бачив я це, вони реально недолугі і повільні як равлики. Ну і звичайно будували років 2-3.
В Німеччині і Австрії, якщо послухати нашу ковбасну еміграцію - все погано і все не так.
Проте реальна ср.ка - чомусь в Україні.
До влади прийшли зелені клоуни, які можуть гарно плакати на відеокамеру і грати членом на роялі. І більше нічого. Повністю проїпали початок війни, здали за тиждень південь і найбільшу в Європі АЕС. Ракетний щит? Дальнє ПВО? Мільйон дронів? Закон про мобілізацію? Ні, не чули. Достойні нащадки грушевського і вінниченка.
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Додано: Чет 29 лют, 2024 10:15
Gastarbaiter написав: akurt написав:
Ось він сказав, що то є соціальна справедливість: заробив десь в 10 раз більше, ніж обиватель - поділися баблом в 10 разів більше і стань таким - як всі.
Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?
А там особливо ніхто нічого не прагне. Нікуди не поспішають, не влаштовує тебе сервіс - іди броди, байдуже. Доставка? На тобі 2 неділі.
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