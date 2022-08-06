RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 856857858859
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 01:09

  akurt написав:Ось він сказав, що то є соціальна справедливість: заробив десь в 10 раз більше, ніж обиватель - поділися баблом в 10 разів більше і стань таким - як всі.

Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 26.02.18
Подякував: 663 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 06:33

  Gastarbaiter написав:Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?

Тут дійсно є проблема. Дійсно здається, що один окремий індивід є «пограбованим». Тим вечором в тому ресторані того готеля під Віднем мені на думку прийшли саме ваші слова.
Але подивіться на державу - в наведеному мною випадку це Австрія - в цілому: один з вищих рівнів розвитку.
Тобто в результаті міцною і високорозвиненою є вся держава.
Ось такий парадокс…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9277
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3474 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 07:19

  BIGor написав:
  akurt написав:Цікавий момент є на 04:00: про податки на нерухомість - всі всі всі - навіть прокурори, митники та судді сплачують податок на нерухомість. Він не такий вже і великий: пан Маркіян називає цифру в 4000 доларів на рік - але сплачують всі.

Пане, akurt, як думаєте, на що йдуть ці 4000 доларів на рік?

Точно, не на зарплату клоунам і ворогам держави.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23719
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1647 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 09:46

  akurt написав:
  Gastarbaiter написав:Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?

Тут дійсно є проблема. Дійсно здається, що один окремий індивід є «пограбованим». Тим вечором в тому ресторані того готеля під Віднем мені на думку прийшли саме ваші слова.
Але подивіться на державу - в наведеному мною випадку це Австрія - в цілому: один з вищих рівнів розвитку.
Тобто в результаті міцною і високорозвиненою є вся держава.
Ось такий парадокс…

Тут Ви не праві, подивіться зараз на Німеччину - поступово країна деградує. Вони як робітники ну дуже повільні. Те саме відноситься до Австрії. Чого? Бо немає смислу людям вкалувати чи розвиватися. Відробив на пайку - і додому. Працюють як в совку "на отєбісь", тому і не вийшло у Сіменс або Нокіа зробити смартфон.

Тут в Кракові дорогу будувала австрійська фірма Старбаг - бачив я це, вони реально недолугі і повільні як равлики. Ну і звичайно будували років 2-3.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8652
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1304 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 09:58

  BIGor написав:
  akurt написав:
  Gastarbaiter написав:Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?

Тут дійсно є проблема. Дійсно здається, що один окремий індивід є «пограбованим». Тим вечором в тому ресторані того готеля під Віднем мені на думку прийшли саме ваші слова.
Але подивіться на державу - в наведеному мною випадку це Австрія - в цілому: один з вищих рівнів розвитку.
Тобто в результаті міцною і високорозвиненою є вся держава.
Ось такий парадокс…

Тут Ви не праві, подивіться зараз на Німеччину - поступово країна деградує. Вони як робітники ну дуже повільні. Те саме відноситься до Австрії. Чого? Бо немає смислу людям вкалувати чи розвиватися. Відробив на пайку - і додому. Працюють як в совку "на отєбісь", тому і не вийшло у Сіменс або Нокіа зробити смартфон.

Тут в Кракові дорогу будувала австрійська фірма Старбаг - бачив я це, вони реально недолугі і повільні як равлики. Ну і звичайно будували років 2-3.

В Німеччині і Австрії, якщо послухати нашу ковбасну еміграцію - все погано і все не так.
Проте реальна ср.ка - чомусь в Україні.
До влади прийшли зелені клоуни, які можуть гарно плакати на відеокамеру і грати членом на роялі. І більше нічого. Повністю проїпали початок війни, здали за тиждень південь і найбільшу в Європі АЕС. Ракетний щит? Дальнє ПВО? Мільйон дронів? Закон про мобілізацію? Ні, не чули. Достойні нащадки грушевського і вінниченка.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23719
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1647 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 10:15

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Ось він сказав, що то є соціальна справедливість: заробив десь в 10 раз більше, ніж обиватель - поділися баблом в 10 разів більше і стань таким - як всі.

Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?

А там особливо ніхто нічого не прагне. Нікуди не поспішають, не влаштовує тебе сервіс - іди броди, байдуже. Доставка? На тобі 2 неділі.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1852
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 856857858859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 994, 995, 996
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9954 6217918
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2024 14:45
flyman
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2455, 2456, 2457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24569 16480492
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 17:58
Прохожий
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 375748
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.