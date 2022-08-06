Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?
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Додано: Чет 29 лют, 2024 01:09
Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?
Додано: Чет 29 лют, 2024 06:33
Тут дійсно є проблема. Дійсно здається, що один окремий індивід є «пограбованим». Тим вечором в тому ресторані того готеля під Віднем мені на думку прийшли саме ваші слова.
Але подивіться на державу - в наведеному мною випадку це Австрія - в цілому: один з вищих рівнів розвитку.
Тобто в результаті міцною і високорозвиненою є вся держава.
Ось такий парадокс…
Додано: Чет 29 лют, 2024 09:46
Тут Ви не праві, подивіться зараз на Німеччину - поступово країна деградує. Вони як робітники ну дуже повільні. Те саме відноситься до Австрії. Чого? Бо немає смислу людям вкалувати чи розвиватися. Відробив на пайку - і додому. Працюють як в совку "на отєбісь", тому і не вийшло у Сіменс або Нокіа зробити смартфон.
Тут в Кракові дорогу будувала австрійська фірма Старбаг - бачив я це, вони реально недолугі і повільні як равлики. Ну і звичайно будували років 2-3.
Додано: Чет 29 лют, 2024 10:15
А там особливо ніхто нічого не прагне. Нікуди не поспішають, не влаштовує тебе сервіс - іди броди, байдуже. Доставка? На тобі 2 неділі.
Додано: Чет 29 лют, 2024 15:04
Сьогодні знічевʼя зробив два дзвінки. Перший в ВП одного жк в Києві. Спитав коли почнуть продавати місця в наземному паркінгу. Сказали, що приблизно через місяць, мовляв пул бажаючих вже є, мене записали і наберуть щойно справа рушить.
Другий в польську фірму, що має зводити житло в районі де мешкаю і хочу купити. Дозвіл одержали в кінці минулого року, мали почати продажі на початку 2024. Телефонував їм втретє. Відповідь та сама - наберіть через пару місяців (від..бись). Крапка.
Подібний сервіс всюди. На районі ходив в барбершоп. Працювали дві дівчини, одна типу власниця. Якось місяць приблизно тому без всяких там реверансів дівки зникають, замість них пару стажерів. На питання що сталось ніхто нічого. Люди стриглись у дівчат роками. В Польщі в останні пару років все так - піпл схаває.
Додано: Чет 29 лют, 2024 16:16
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Вони до сих пір користуються смс і поштою. Приходить повідомлення від УК на мило, на кшталт: приберіть самоход з чужого місця)). Через тиждень приберуть.
У нас - в месенджер - 5 хвилин, всі все знають.
А фінансовий контроль? За переказ п2п або в Канаді просто задвоєння операції на касі - блок, прокуратура. Рабство.
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