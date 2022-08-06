RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 856857858859
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 01:09

  akurt написав:Ось він сказав, що то є соціальна справедливість: заробив десь в 10 раз більше, ніж обиватель - поділися баблом в 10 разів більше і стань таким - як всі.

Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3070
З нами з: 26.02.18
Подякував: 663 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 06:33

  Gastarbaiter написав:Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?

Тут дійсно є проблема. Дійсно здається, що один окремий індивід є «пограбованим». Тим вечором в тому ресторані того готеля під Віднем мені на думку прийшли саме ваші слова.
Але подивіться на державу - в наведеному мною випадку це Австрія - в цілому: один з вищих рівнів розвитку.
Тобто в результаті міцною і високорозвиненою є вся держава.
Ось такий парадокс…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9275
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3474 раз.
Подякували: 1225 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 09:46

  akurt написав:
  Gastarbaiter написав:Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?

Тут дійсно є проблема. Дійсно здається, що один окремий індивід є «пограбованим». Тим вечором в тому ресторані того готеля під Віднем мені на думку прийшли саме ваші слова.
Але подивіться на державу - в наведеному мною випадку це Австрія - в цілому: один з вищих рівнів розвитку.
Тобто в результаті міцною і високорозвиненою є вся держава.
Ось такий парадокс…

Тут Ви не праві, подивіться зараз на Німеччину - поступово країна деградує. Вони як робітники ну дуже повільні. Те саме відноситься до Австрії. Чого? Бо немає смислу людям вкалувати чи розвиватися. Відробив на пайку - і додому. Працюють як в совку "на отєбісь", тому і не вийшло у Сіменс або Нокіа зробити смартфон.

Тут в Кракові дорогу будувала австрійська фірма Старбаг - бачив я це, вони реально недолугі і повільні як равлики. Ну і звичайно будували років 2-3.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8653
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1302 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 10:15

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Ось він сказав, що то є соціальна справедливість: заробив десь в 10 раз більше, ніж обиватель - поділися баблом в 10 разів більше і стань таким - як всі.

Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?

А там особливо ніхто нічого не прагне. Нікуди не поспішають, не влаштовує тебе сервіс - іди броди, байдуже. Доставка? На тобі 2 неділі.
Бетон
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1859
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 15:04

  Бетон написав:
  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Ось він сказав, що то є соціальна справедливість: заробив десь в 10 раз більше, ніж обиватель - поділися баблом в 10 разів більше і стань таким - як всі.

Що майже повністю нівелює прагнення професійно розвиватися та заробляти більше. Навіщо, якщо будеш отримувати на 100-200 євро більше, ніж нелегал соц. допомогу?

А там особливо ніхто нічого не прагне. Нікуди не поспішають, не влаштовує тебе сервіс - іди броди, байдуже. Доставка? На тобі 2 неділі.

Сьогодні знічевʼя зробив два дзвінки. Перший в ВП одного жк в Києві. Спитав коли почнуть продавати місця в наземному паркінгу. Сказали, що приблизно через місяць, мовляв пул бажаючих вже є, мене записали і наберуть щойно справа рушить.

Другий в польську фірму, що має зводити житло в районі де мешкаю і хочу купити. Дозвіл одержали в кінці минулого року, мали почати продажі на початку 2024. Телефонував їм втретє. Відповідь та сама - наберіть через пару місяців (від..бись). Крапка.
Подібний сервіс всюди. На районі ходив в барбершоп. Працювали дві дівчини, одна типу власниця. Якось місяць приблизно тому без всяких там реверансів дівки зникають, замість них пару стажерів. На питання що сталось ніхто нічого. Люди стриглись у дівчат роками. В Польщі в останні пару років все так - піпл схаває.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 624
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 16:16

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Вони до сих пір користуються смс і поштою. Приходить повідомлення від УК на мило, на кшталт: приберіть самоход з чужого місця)). Через тиждень приберуть.
У нас - в месенджер - 5 хвилин, всі все знають.
А фінансовий контроль? За переказ п2п або в Канаді просто задвоєння операції на касі - блок, прокуратура. Рабство.
Бетон
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1859
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:28

  gonchik74 написав:Сьогодні знічевʼя зробив два дзвінки. Перший в ВП одного жк в Києві. Спитав коли почнуть продавати місця в наземному паркінгу. Сказали, що приблизно через місяць, мовляв пул бажаючих вже є, мене записали і наберуть щойно справа рушить.

Другий в польську фірму, що має зводити житло в районі де мешкаю і хочу купити. Дозвіл одержали в кінці минулого року, мали почати продажі на початку 2024. Телефонував їм втретє. Відповідь та сама - наберіть через пару місяців (від..бись). Крапка.
Подібний сервіс всюди. На районі ходив в барбершоп. Працювали дві дівчини, одна типу власниця. Якось місяць приблизно тому без всяких там реверансів дівки зникають, замість них пару стажерів. На питання що сталось ніхто нічого. Люди стриглись у дівчат роками. В Польщі в останні пару років все так - піпл схаває.

Мені норм місцевий сервіс, ну хіба що кур'єрська доставка і лікарі - це щось, але це всюди так.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8653
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1302 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:30

  Бетон написав:Вони до сих пір користуються смс і поштою. Приходить повідомлення від УК на мило, на кшталт: приберіть самоход з чужого місця)). Через тиждень приберуть.
У нас - в месенджер - 5 хвилин, всі все знають.

Голубиною поштою? :shock:
  Бетон написав:А фінансовий контроль? За переказ п2п або в Канаді просто задвоєння операції на касі - блок, прокуратура. Рабство.

PIT за 2023 рік вже подали? Голубиною поштою будете відправляти?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8653
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1302 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:32

  BIGor написав:
  gonchik74 написав:Сьогодні знічевʼя зробив два дзвінки. Перший в ВП одного жк в Києві. Спитав коли почнуть продавати місця в наземному паркінгу. Сказали, що приблизно через місяць, мовляв пул бажаючих вже є, мене записали і наберуть щойно справа рушить.

Другий в польську фірму, що має зводити житло в районі де мешкаю і хочу купити. Дозвіл одержали в кінці минулого року, мали почати продажі на початку 2024. Телефонував їм втретє. Відповідь та сама - наберіть через пару місяців (від..бись). Крапка.
Подібний сервіс всюди. На районі ходив в барбершоп. Працювали дві дівчини, одна типу власниця. Якось місяць приблизно тому без всяких там реверансів дівки зникають, замість них пару стажерів. На питання що сталось ніхто нічого. Люди стриглись у дівчат роками. В Польщі в останні пару років все так - піпл схаває.

Мені норм місцевий сервіс, ну хіба що кур'єрська доставка і лікарі - це щось, але це всюди так.

Доставка - так. Мене днями якось не було вдома. Привезли коробку 900*600*200, 10 кг. Чувак роклою в квартиру заїхав. Добре, що паркетну дошку не захерачив)
Сервіси - ну буквально всі в Україні більше клієнтоорієнтовані.
А лікарі - так вся Європа це не для людей у яких є хвороби) як і Штати впринципі.
Востаннє редагувалось gonchik74 в Чет 29 лют, 2024 20:44, всього редагувалось 1 раз.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 624
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:34

  BIGor написав:
  Бетон написав:Вони до сих пір користуються смс і поштою. Приходить повідомлення від УК на мило, на кшталт: приберіть самоход з чужого місця)). Через тиждень приберуть.
У нас - в месенджер - 5 хвилин, всі все знають.

Голубиною поштою? :shock:
  Бетон написав:А фінансовий контроль? За переказ п2п або в Канаді просто задвоєння операції на касі - блок, прокуратура. Рабство.

PIT за 2023 рік вже подали? Голубиною поштою будете відправляти?

право собственности ещё не получил. знач пит не нужен пока.
хотя спасибо, что напомнили. настроение даже упало.
я ж не пишу, что это неправильно. может это наоборот бережёт нервную систему
Бетон
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1859
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 856857858859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 994, 995, 996
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9955 6218119
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 11:31
Успіх
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2455, 2456, 2457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24569 16480798
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 17:58
Прохожий
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 375748
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11465)
29.02.2024 20:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.