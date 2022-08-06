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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 857858859860
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:33

Обираємо країну для купівлі житла!

Міжнародна консалтингова компанія з нерухомості Knight Frank оголосила результати свого дослідження «Global Residential Cities Index» за третій квартал 2023 року.

Враховуючи торішнє зростання цін, містом з найвищим зростанням цін на житло в світі стала Анкара - 102,7 відсотка. За столицею йшов Стамбул із 77 відсотками.

За турецькими містами йдуть Дубай з ростом на 18%, Загреб з 14% і Афіни з 12%.

Дивлячись на підвищення цін за останні три місяці, можна побачити, що зростання цін в Анкарі випередило річну зміну цін у Дубаї, відомому своїми розкішними проектами.
У Дубаї річний приріст склав 18 відсотків, а квартальний – 2,6 відсотка.

У Європі ринок житла не дуже обнадійливий. Стокгольм, столиця Швеції, став містом, де ціни на житло впали найбільше – на 12 відсотків. Ціни у Франкфурті, центрі фінансів Європи, також впали на 10 відсотків.
У Німеччині в Гамбурзі спостерігалося падіння на 7,9 відсотка, у Кельні та Мюнхені – на 7,1 відсотка, а в столиці Берліні – на 5,1 відсотка.

Ціни на житло знизилися на 6,1 відсотка в Парижі, 5,7 відсотка в Амстердамі, 4 відсотки у Відні та 1,2 відсотка в Лондоні. Ціни в Римі залишилися без змін.
Цікаво, що на місці 7 опинилася згадувана тут Варшава.

Докладно тут:
https://content.knightfrank.com/researc ... -10857.pdf
akurt
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