Додано: Пон 04 бер, 2024 15:59

Ну ось і подивіться.

Мені не дуже цікаво.

Але Стамбул - величезний фінансовий центр і туди будуть переводити ряд міністерств і Центральний банк.

Все може бути.

Я всього навсього звернув увагу на звіт, який оприлюднило велике агенство з нерухомості.

Особисто я звернув увагу на співпадіння того, що тут розказували наші учасники форуму про ціни в Польщі, з тим, що дійсно за подорожчанням Польщя увійшла в ТОР-10 під номером 7.

Класика: «Хто не встиг - той запізнився…»



Якщо би говорити про мою думку, де краще жити, то я би сказав:

- Словенія - я і раніше знав, що це найкрасивіша країна світу, а ось в лютому впевнився в черговий раз;

- Румунія - дуже люблю цю країну, майже невідому у нас; буваю в Румунії по декілька разів на рік, спеціально купив авіаквитки на вересень - просто так - на тиждень туди в назад, нехай будЕ…

- Франція. Сьогодні о 06-15 ранку я за попереднім планом повинен був відлетіти з румунського міста Ясси на Париж, але авіакомпанія відмінила деякі рейси, я скасував поїздку. Там є цікаві речі. Але я розумію, що без французськоі мови - ти німий… Проблема, яка мене сильно лякає..

- Канада - я ж не даремно був в червні 2 тижня - вивчав ситуацію. Є плюси і є мінуси.

- (видалено);

- (видалено)(

- Туреччина - однозначно цікава країна з точки зору оточуючого менталітету та клімату - але українці дуже важко шукають тут роботу, хоча знаходять, різну… гарна для тих, хто може працювати віддалено. Наприклад, як я.

З 15-00 був в Міграційній службі у справах - ціла черга стояла - і наших українців також - оформлювали реєстрацію адреси проживання (прописку). Хочуть жити в Анталії. Без реєстрації адреси проживання ти БОМЖ, навіть якщо отримав картку ВНП. Власне, майже у всіх країнах так… реєстрація адреси проживання…

- Україна - буквально «вишенька на тортику» у стані до лютого 2014 року, коли почався безлад і потім війна… все в ній класно: і люди (не всі - ми це бачимо на цьому форумі - ще є вдарені порожнім мішком по голові із-за рогу вулиці), в робота, і банківські справи, і інвестиції, і гори, і море…

Тому кляті вороги і не дали нормально всім жити…



Ну ось така моя думка.