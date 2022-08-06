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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 857858859860
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:33

Обираємо країну для купівлі житла!

Міжнародна консалтингова компанія з нерухомості Knight Frank оголосила результати свого дослідження «Global Residential Cities Index» за третій квартал 2023 року.

Враховуючи торішнє зростання цін, містом з найвищим зростанням цін на житло в світі стала Анкара - 102,7 відсотка. За столицею йшов Стамбул із 77 відсотками.

За турецькими містами йдуть Дубай з ростом на 18%, Загреб з 14% і Афіни з 12%.

Дивлячись на підвищення цін за останні три місяці, можна побачити, що зростання цін в Анкарі випередило річну зміну цін у Дубаї, відомому своїми розкішними проектами.
У Дубаї річний приріст склав 18 відсотків, а квартальний – 2,6 відсотка.

У Європі ринок житла не дуже обнадійливий. Стокгольм, столиця Швеції, став містом, де ціни на житло впали найбільше – на 12 відсотків. Ціни у Франкфурті, центрі фінансів Європи, також впали на 10 відсотків.
У Німеччині в Гамбурзі спостерігалося падіння на 7,9 відсотка, у Кельні та Мюнхені – на 7,1 відсотка, а в столиці Берліні – на 5,1 відсотка.

Ціни на житло знизилися на 6,1 відсотка в Парижі, 5,7 відсотка в Амстердамі, 4 відсотки у Відні та 1,2 відсотка в Лондоні. Ціни в Римі залишилися без змін.
Цікаво, що на місці 7 опинилася згадувана тут Варшава.

Докладно тут:
https://content.knightfrank.com/researc ... -10857.pdf
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:30

  akurt написав:раховуючи торішнє зростання цін, містом з найвищим зростанням цін на житло в світі стала Анкара - 102,7 відсотка. За столицею йшов Стамбул із 77 відсотками.

Значить, в Туреччині нічого не варто купляти
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:41

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Если цены выросли в лирах то курс на момент начала отсчёта надо смотреть
Может скоро там 38.8 как у нас будет и тогда прямо по ЛУНу будем сравнивать Анкару и Львов и Киев со Стамбулом
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:46

Ви ж не думаєте, що у всесвітньовідомому агенстві в Лондоні сидять люди, які не знають, що в Польщі польські злоті, в США - долари, у Стокгольмі - шведські крони, в Дубаї - драхми…
Ну і так далі.
Усе приводять до єдиної валюти.

Ідея порівнювати з ціною нерухомості у Львові цікава, але…
На скільки я знаю, новобудови можна взяти зараз по 1150$ за кв.м - після забудовників.
Також на скільки я знаю, в 2017-2020 можна було взяти приблизно по 700$ кв.м.
З цієї точки зору подорожчання житла у Львові є і досить суттєве - але в останні 5 років.
Ці цифри також пояснюють мої дії: в мене є закрита 2-к квартира у Львові в гарному будинку - з гарними сусідами - з паркетною підлогою із карпатського дуба і я її НЕ здаю останні 5 років і ніколи не здавав - вона сама стала дорожчою, а орендарі убили б паркет, який я сам вибирав в цеху в місті Стрий.

І як ви бачите, навіть у Львові ціну ніхто не порівнює в шведських кронах, українських гривнях, дубайських драхм.
Все привели до однієї валюти…
Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 бер, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

В Анкаре и Стамбуле вдвое за 23й год выросли цены на метр в долларе? При двукратном падении лиры??? Надо реальные объявления смотреть и динамику цен
Сомневаюсь чтоб в Стамбуле сейчас 4-5куе метр стоит
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 15:59

Ну ось і подивіться.
Мені не дуже цікаво.
Але Стамбул - величезний фінансовий центр і туди будуть переводити ряд міністерств і Центральний банк.
Все може бути.
Я всього навсього звернув увагу на звіт, який оприлюднило велике агенство з нерухомості.
Особисто я звернув увагу на співпадіння того, що тут розказували наші учасники форуму про ціни в Польщі, з тим, що дійсно за подорожчанням Польщя увійшла в ТОР-10 під номером 7.
Класика: «Хто не встиг - той запізнився…»
Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 бер, 2024 17:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:11

як купити квартиру за кордоном зараз під оренду,якщо невиїзний з України?
mann
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