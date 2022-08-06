Додано: Пон 04 бер, 2024 15:46

Ви ж не думаєте, що у всесвітньовідомому агенстві в Лондоні сидять люди, які не знають, що в Польщі польські злоті, в США - долари, у Стокгольмі - шведські крони, в Дубаї - драхми…

Ну і так далі.

Усе приводять до єдиної валюти.



Ідея порівнювати з ціною нерухомості у Львові цікава, але…

На скільки я знаю, новобудови можна взяти зараз по 1150$ за кв.м - після забудовників.

Також на скільки я знаю, в 2017-2020 можна було взяти приблизно по 700$ кв.м.

З цієї точки зору подорожчання житла у Львові є і досить суттєве - але в останні 5 років.

Ці цифри також пояснюють мої дії: в мене є закрита 2-к квартира у Львові в гарному будинку - з гарними сусідами - з паркетною підлогою із карпатського дуба і я її НЕ здаю останні 5 років і ніколи не здавав - вона сама стала дорожчою, а орендарі убили б паркет, який я сам вибирав в цеху в місті Стрий.



І як ви бачите, навіть у Львові ціну ніхто не порівнює в шведських кронах, українських гривнях, дубайських драхм.

Все привели до однієї валюти…