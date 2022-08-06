Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Міжнародна консалтингова компанія з нерухомості Knight Frank оголосила результати свого дослідження «Global Residential Cities Index» за третій квартал 2023 року.
Враховуючи торішнє зростання цін, містом з найвищим зростанням цін на житло в світі стала Анкара - 102,7 відсотка. За столицею йшов Стамбул із 77 відсотками.
За турецькими містами йдуть Дубай з ростом на 18%, Загреб з 14% і Афіни з 12%.
Дивлячись на підвищення цін за останні три місяці, можна побачити, що зростання цін в Анкарі випередило річну зміну цін у Дубаї, відомому своїми розкішними проектами. У Дубаї річний приріст склав 18 відсотків, а квартальний – 2,6 відсотка.
У Європі ринок житла не дуже обнадійливий. Стокгольм, столиця Швеції, став містом, де ціни на житло впали найбільше – на 12 відсотків. Ціни у Франкфурті, центрі фінансів Європи, також впали на 10 відсотків. У Німеччині в Гамбурзі спостерігалося падіння на 7,9 відсотка, у Кельні та Мюнхені – на 7,1 відсотка, а в столиці Берліні – на 5,1 відсотка.
Ціни на житло знизилися на 6,1 відсотка в Парижі, 5,7 відсотка в Амстердамі, 4 відсотки у Відні та 1,2 відсотка в Лондоні. Ціни в Римі залишилися без змін. Цікаво, що на місці 7 опинилася згадувана тут Варшава.
Ви ж не думаєте, що у всесвітньовідомому агенстві в Лондоні сидять люди, які не знають, що в Польщі польські злоті, в США - долари, у Стокгольмі - шведські крони, в Дубаї - драхми… Ну і так далі. Усе приводять до єдиної валюти.
Ідея порівнювати з ціною нерухомості у Львові цікава, але… На скільки я знаю, новобудови можна взяти зараз по 1150$ за кв.м - після забудовників. Також на скільки я знаю, в 2017-2020 можна було взяти приблизно по 700$ кв.м. З цієї точки зору подорожчання житла у Львові є і досить суттєве - але в останні 5 років. Ці цифри також пояснюють мої дії: в мене є закрита 2-к квартира у Львові в гарному будинку - з гарними сусідами - з паркетною підлогою із карпатського дуба і я її НЕ здаю останні 5 років і ніколи не здавав - вона сама стала дорожчою, а орендарі убили б паркет, який я сам вибирав в цеху в місті Стрий.
І як ви бачите, навіть у Львові ціну ніхто не порівнює в шведських кронах, українських гривнях, дубайських драхм. Все привели до однієї валюти…
Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 бер, 2024 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Ну ось і подивіться. Мені не дуже цікаво. Але Стамбул - величезний фінансовий центр і туди будуть переводити ряд міністерств і Центральний банк. Все може бути. Я всього навсього звернув увагу на звіт, який оприлюднило велике агенство з нерухомості. Особисто я звернув увагу на співпадіння того, що тут розказували наші учасники форуму про ціни в Польщі, з тим, що дійсно за подорожчанням Польщя увійшла в ТОР-10 під номером 7. Класика: «Хто не встиг - той запізнився…»
Востаннє редагувалось akurt в Пон 04 бер, 2024 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Списался с несколькими предпринимателями в сфере недвижимости. В тик токе их нашел. Они пишут, что заработать, как в Киеве на недвиге в Испании, Германии почти невозможно. Подняты ставки нифига не продаётся.