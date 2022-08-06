RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 858859860861
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 07:36

  akurt написав:Ну ось і подивіться.
Мені не дуже цікаво.
Але Стамбул - величезний фінансовий центр і туди будуть переводити ряд міністерств і Центральний банк.
Все може бути.
Я всього навсього звернув увагу на звіт, який оприлюднило велике агенство з нерухомості.
Особисто я звернув увагу на співпадіння того, що тут розказували наші учасники форуму про ціни в Польщі, з тим, що дійсно за подорожчанням Польщя увійшла в ТОР-10 під номером 7.
Класика: «Хто не встиг - той запізнився…»

Величезний фінансовий центр чого?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1200
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 07:38

  Бетон написав:Списался с несколькими предпринимателями в сфере недвижимости. В тик токе их нашел.
Они пишут, что заработать, как в Киеве на недвиге в Испании, Германии почти невозможно. Подняты ставки нифига не продаётся.

А що в тіндері кажуть?
Мені здається що пан бетон стібеться чи просто дах поїхав на нервах)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1200
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 858859860861
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2456, 2457, 2458
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24571 16484487
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 бер, 2024 18:18
UA
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 994, 995, 996
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9955 6220133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 11:31
Успіх
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 375999
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11510)
05.03.2024 07:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.