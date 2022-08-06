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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 бер, 2024 07:36
akurt написав:
Ну ось і подивіться.
Мені не дуже цікаво.
Але Стамбул - величезний фінансовий центр і туди будуть переводити ряд міністерств і Центральний банк.
Все може бути.
Я всього навсього звернув увагу на звіт, який оприлюднило велике агенство з нерухомості.
Особисто я звернув увагу на співпадіння того, що тут розказували наші учасники форуму про ціни в Польщі, з тим, що дійсно за подорожчанням Польщя увійшла в ТОР-10 під номером 7.
Класика: «Хто не встиг - той запізнився…»
Величезний фінансовий центр чого?)
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Додано: Вів 05 бер, 2024 07:38
Бетон написав:
Списался с несколькими предпринимателями в сфере недвижимости. В тик токе их нашел.
Они пишут, что заработать, как в Киеве на недвиге в Испании, Германии почти невозможно. Подняты ставки нифига не продаётся.
А що в тіндері кажуть?
Мені здається що пан бетон стібеться чи просто дах поїхав на нервах)
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