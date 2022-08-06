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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 858859860861
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 10:10

  Бетон написав:Списался с несколькими предпринимателями в сфере недвижимости. В тик токе их нашел.
Они пишут, что заработать, как в Киеве на недвиге в Испании, Германии почти невозможно. Подняты ставки нифига не продаётся.

Чого не розглядають Польщу, де 20-30 покупців на 1 квартиру? Хоча можливо зараз ринок вже остужається...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 10:12

  mann написав:як купити квартиру за кордоном зараз під оренду,якщо невиїзний з України?

На дружину/матір все переоформляй.
BIGor
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Повідомлень: 8661
З нами з: 19.09.10
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Подякували: 1713 раз.
 
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1
  #<1 ... 858859860861
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