Додано: Сер 06 бер, 2024 13:43

«Грузинська мрія» або «Батумская мечта».



Декілька разів обговорювали питання інвестицій в «Грузинську мрію» в нерухомість в Батумі.

Я навіть особисто за кермом авто відвідав Батумі позаминулого року, щоби подивитися на власні очі.

Повернувся з подвійним відчуттям: шикарні хмарочоси в 46 поверхів на кшталт «Tramp Tower” Las Vegas - серед приватних геидниквв побудови 1957 року.

Ціни на все кусалися.

Привезені 10 пляшок грузинського вина нагадували компот.

Мало хто щнаж, що поштовх розвитку Батумі дав нещасний Михайло Саакпшвіоі, який скорше за все не побачить втілення своєї мрії, яка почалася тоді, коли грузинське вино ще виробляли із грузинського вина.



В Батумі планував вкластися - але як завжди сам себе обманув - відомий форумчанин.

Гадаю зараз сильно жалкує.

Навіть не дивлячись на мій матеріал нижче.



Наша героїня - проста українська трудівниця, яка прихопила зароблені на ланах, де вирощує пан Хомутинник ніби-то українське зерно (хі-хі) та купила спробі квартиру в новобудові за 75000$ ще два роки тому.

Дуже пишалася: країна мрій, Чорне море.

Апогей був восени року 2023, коли давали за ту квартиру 115 000 жирних доларів.



Звісно, не продала. Це однаково, що продати мрію.



Але часи змінилися, вже і Саакашвілі не мріє про життя.

Ось рішила продати та змінити місце проживання.

Сьогодні з нею говорив: ледве продала за 75000$.

Я навіть перепитав: «Повернули своє»?

- Повернула. Виїхала.

- грузинська мрія завершилася…

Блін, ну де ж воно в світі краще жити?