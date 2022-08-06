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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 858859860861
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 10:10

  Бетон написав:Списался с несколькими предпринимателями в сфере недвижимости. В тик токе их нашел.
Они пишут, что заработать, как в Киеве на недвиге в Испании, Германии почти невозможно. Подняты ставки нифига не продаётся.

Чого не розглядають Польщу, де 20-30 покупців на 1 квартиру? Хоча можливо зараз ринок вже остужається...
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 10:12

  mann написав:як купити квартиру за кордоном зараз під оренду,якщо невиїзний з України?

На дружину/матір все переоформляй.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 13:43

«Грузинська мрія» або «Батумская мечта».

Декілька разів обговорювали питання інвестицій в «Грузинську мрію» в нерухомість в Батумі.
Я навіть особисто за кермом авто відвідав Батумі позаминулого року, щоби подивитися на власні очі.
Повернувся з подвійним відчуттям: шикарні хмарочоси в 46 поверхів на кшталт «Tramp Tower” Las Vegas - серед приватних геидниквв побудови 1957 року.
Ціни на все кусалися.
Привезені 10 пляшок грузинського вина нагадували компот.
Мало хто щнаж, що поштовх розвитку Батумі дав нещасний Михайло Саакпшвіоі, який скорше за все не побачить втілення своєї мрії, яка почалася тоді, коли грузинське вино ще виробляли із грузинського вина.

В Батумі планував вкластися - але як завжди сам себе обманув - відомий форумчанин.
Гадаю зараз сильно жалкує.
Навіть не дивлячись на мій матеріал нижче.

Наша героїня - проста українська трудівниця, яка прихопила зароблені на ланах, де вирощує пан Хомутинник ніби-то українське зерно (хі-хі) та купила спробі квартиру в новобудові за 75000$ ще два роки тому.
Дуже пишалася: країна мрій, Чорне море.
Апогей був восени року 2023, коли давали за ту квартиру 115 000 жирних доларів.

Звісно, не продала. Це однаково, що продати мрію.

Але часи змінилися, вже і Саакашвілі не мріє про життя.
Ось рішила продати та змінити місце проживання.
Сьогодні з нею говорив: ледве продала за 75000$.
Я навіть перепитав: «Повернули своє»?
- Повернула. Виїхала.
- грузинська мрія завершилася…
Блін, ну де ж воно в світі краще жити?
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:05

  akurt написав:яка почалася тоді, коли грузинське вино ще виробляли із грузинського вина.
з грузинського винограду???
Frant
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