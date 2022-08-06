Додано: Сер 06 бер, 2024 13:43

«Грузинська мрія» або «Батумская мечта».



Декілька разів обговорювали питання інвестицій в «Грузинську мрію» в нерухомість в Батумі.

Я навіть особисто за кермом авто відвідав Батумі позаминулого року, щоби подивитися на власні очі.

Повернувся з подвійним відчуттям: шикарні хмарочоси в 46 поверхів на кшталт «Tramp Tower” Las Vegas - серед приватних гнидників побудови 1957 року.

Шикарні широкі пляжі навіть щ безкоштовними шезлонгами, але підійти до них і тим більше припаркуватися десь - нереально.

Ціни на все - супермаркети та ресторани кусалися.

Але ресторани пропонували найкращі страви світу.

Привезені 10 пляшок грузинського вина нагадували компот. Згадував мої попередні щорічні візити в Грузію в період з 2007 по 2017 роки, коли грузини могли пишатися винами. А ми разом з ними…

Мало хто знає, що поштовх розвитку Батумі дав щасливий нещасний вʼязень Михайло Саакашвілі, який скорше за все не побачить втілення своєї мрії, яка почалася тоді, коли грузинське вино ще виробляли із грузинського вина.

Тоді, коли випадково ми відпочивали в компанії з його жінкою та дитиною в одному готелі в Гудаурі.



В Батумі планував вкластися - але як завжди сам себе обманув - відомий на всю Україну форумчанин.

Гадаю зараз сильно жалкує.

Навіть не дивлячись на мій матеріал нижче.



Наша героїня - проста українська трудівниця, яка прихопила зароблені на ланах, де вирощує пан Хомутинник ніби-то «українське зерно» (хі-хі), та купила собі квартиру в новобудові за 75000$ ще два роки тому.

Дуже пишалася: країна мрій, Чорне море.

Апогей був восени року 2023, коли давали за ту квартиру 115 000 жирних доларів.



Звісно, не продала. Це однаково, що продати мрію.



Але часи змінилися, вже і Саакашвілі не мріє про життя.

Ось рішила продати та змінити місце проживання.

Сьогодні з нею говорив: ледве продала за 75000$.

Я навіть перепитав: «Повернули своє»?

- Повернула. Виїхала.

- Грузинська мрія завершилася…

В принципі я не дивуюсь: помітив в інтернеті шалену кількість реклами купити житло в Батумі…

Вірна ознака падіння цін…



Блін, ну де ж воно в світі краще жити?

Ну куди ж інвестувати?

Он на гілці «Еміграція, заробітчанство» пан b33…… вже не знає чиї ще чужі гроші порахувати, в чиєму гаманці пошмигати/пошарудіти пальцями, в задній карман чиїх джинсів засунути руку: раптом десь в світі повз нього пройшли якісь пару копійок…

От же ж часи наступили…