Чого не розглядають Польщу, де 20-30 покупців на 1 квартиру? Хоча можливо зараз ринок вже остужається...
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 бер, 2024 10:10
Чого не розглядають Польщу, де 20-30 покупців на 1 квартиру? Хоча можливо зараз ринок вже остужається...
Додано: Вів 05 бер, 2024 10:12
Додано: Сер 06 бер, 2024 13:43
«Грузинська мрія» або «Батумская мечта».
Декілька разів обговорювали питання інвестицій в «Грузинську мрію» в нерухомість в Батумі.
Я навіть особисто за кермом авто відвідав Батумі позаминулого року, щоби подивитися на власні очі.
Повернувся з подвійним відчуттям: шикарні хмарочоси в 46 поверхів на кшталт «Tramp Tower” Las Vegas - серед приватних гнидників побудови 1957 року.
Шикарні широкі пляжі навіть щ безкоштовними шезлонгами, але підійти до них і тим більше припаркуватися десь - нереально.
Ціни на все - супермаркети та ресторани кусалися.
Але ресторани пропонували найкращі страви світу.
Привезені 10 пляшок грузинського вина нагадували компот. Згадував мої попередні щорічні візити в Грузію в період з 2007 по 2017 роки, коли грузини могли пишатися винами. А ми разом з ними…
Мало хто знає, що поштовх розвитку Батумі дав щасливий нещасний вʼязень Михайло Саакашвілі, який скорше за все не побачить втілення своєї мрії, яка почалася тоді, коли грузинське вино ще виробляли із грузинського вина.
Тоді, коли випадково ми відпочивали в компанії з його жінкою та дитиною в одному готелі в Гудаурі.
В Батумі планував вкластися - але як завжди сам себе обманув - відомий на всю Україну форумчанин.
Гадаю зараз сильно жалкує.
Навіть не дивлячись на мій матеріал нижче.
Наша героїня - проста українська трудівниця, яка прихопила зароблені на ланах, де вирощує пан Хомутинник ніби-то «українське зерно» (хі-хі), та купила собі квартиру в новобудові за 75000$ ще два роки тому.
Дуже пишалася: країна мрій, Чорне море.
Апогей був восени року 2023, коли давали за ту квартиру 115 000 жирних доларів.
Звісно, не продала. Це однаково, що продати мрію.
Але часи змінилися, вже і Саакашвілі не мріє про життя.
Ось рішила продати та змінити місце проживання.
Сьогодні з нею говорив: ледве продала за 75000$.
Я навіть перепитав: «Повернули своє»?
- Повернула. Виїхала.
- Грузинська мрія завершилася…
В принципі я не дивуюсь: помітив в інтернеті шалену кількість реклами купити житло в Батумі…
Вірна ознака падіння цін…
Блін, ну де ж воно в світі краще жити?
Ну куди ж інвестувати?
Он на гілці «Еміграція, заробітчанство» пан b33…… вже не знає чиї ще чужі гроші порахувати, в чиєму гаманці пошмигати/пошарудіти пальцями, в задній карман чиїх джинсів засунути руку: раптом десь в світі повз нього пройшли якісь пару копійок…
От же ж часи наступили…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 06 бер, 2024 17:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 06 бер, 2024 14:05
Додано: Сер 06 бер, 2024 18:06
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Батумі - це не про море - на пляжах каменюки розміром з голову, море мутне - що там робити більше двох днів - х/з - в Грузії був багато разів а в Батумі одного разу вистачило)
Додано: Сер 06 бер, 2024 18:39
Батумі -- це казино, для турків
А пляжі треба шукати в Сарпі і під Ботсадом
А трущоби треба таки зносити і будувати нормальну 2..3 лінії
Додано: Сер 06 бер, 2024 19:42
Дійсно здивували Casino - раніше бував тільки в Las Vegas та неподалік від San Diego.
На будівлі одного з Casino був величезний ЕЛЕКТРОННИЙ прапор України - не знаю як це було зроблено, але розміри вражали.
Гадаю, що помиляєтеся, шо Casino для турків - абсолютно переважна кількість всіх, кого бачив - в тому числі на КПП Sarpi - росіяни.
Турки використовують Батумі інакше: зовсім інші ціни на продукцію Apple. Без податків та акцизів.
Росіяни пруться через кордон - і там величезна кількість росіян на кордоні - за турецькими товарами.
Величезна кількість тієї рослини яку не бачив багато років - вздовж дороги від Батумі до Сарпі амброзія, амброзія, амброзія…
Алергіки мене зрозуміють…
Додано: Сер 06 бер, 2024 23:10
спробую польщу.
з юристом проконсультуюсь на рахунок податків, бо ця діяльність з ознаками підприємницької діяльності, мабуть треба підприємсто
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|