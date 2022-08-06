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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 бер, 2024 21:53
Півтори в місяць це для двох впритик. Три на місяць теж так собі комфорт. Фліперство/ремонт в Польщі так собі варік. Щоб нормально кешувати треба руцями робити хоча би 30%. Віяр віяром, якщо сам не будеш крутити конформати, то не сильно ти конкурент)
Додано: Чет 07 бер, 2024 22:06
я своїми руцями проектую всі меблі з сверловкой і присадкой за неділю і збираю сам за дві. і це складні шафи і кухні на достойному рівні. використовую гориз. і верт профілі гола, підсвітки і т.д.
фліп - переробка старих квартир мабуть ні. в новобудовах спробую по аналогії з Києвом
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