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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 859860861862
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 21:53

Півтори в місяць це для двох впритик. Три на місяць теж так собі комфорт. Фліперство/ремонт в Польщі так собі варік. Щоб нормально кешувати треба руцями робити хоча би 30%. Віяр віяром, якщо сам не будеш крутити конформати, то не сильно ти конкурент)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 22:06

  gonchik74 написав:Півтори в місяць це для двох впритик. Три на місяць теж так собі комфорт. Фліперство/ремонт в Польщі так собі варік. Щоб нормально кешувати треба руцями робити хоча би 30%. Віяр віяром, якщо сам не будеш крутити конформати, то не сильно ти конкурент)

я своїми руцями проектую всі меблі з сверловкой і присадкой за неділю і збираю сам за дві. і це складні шафи і кухні на достойному рівні. використовую гориз. і верт профілі гола, підсвітки і т.д.

фліп - переробка старих квартир мабуть ні. в новобудовах спробую по аналогії з Києвом
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 07:42

  Бетон написав:
  gonchik74 написав:Півтори в місяць це для двох впритик. Три на місяць теж так собі комфорт. Фліперство/ремонт в Польщі так собі варік. Щоб нормально кешувати треба руцями робити хоча би 30%. Віяр віяром, якщо сам не будеш крутити конформати, то не сильно ти конкурент)

я своїми руцями проектую всі меблі з сверловкой і присадкой за неділю і збираю сам за дві. і це складні шафи і кухні на достойному рівні. використовую гориз. і верт профілі гола, підсвітки і т.д.

фліп - переробка старих квартир мабуть ні. в новобудовах спробую по аналогії з Києвом

З того що бачу фліппери і старе ремонтують, і після забудовника. Ті що після забудовника радше портять квартири - планування гівняні роблять. Такі квартири навіть не розглядаємо до покупки.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:31

  BIGor написав:
  Бетон написав:
  gonchik74 написав:Півтори в місяць це для двох впритик. Три на місяць теж так собі комфорт. Фліперство/ремонт в Польщі так собі варік. Щоб нормально кешувати треба руцями робити хоча би 30%. Віяр віяром, якщо сам не будеш крутити конформати, то не сильно ти конкурент)

я своїми руцями проектую всі меблі з сверловкой і присадкой за неділю і збираю сам за дві. і це складні шафи і кухні на достойному рівні. використовую гориз. і верт профілі гола, підсвітки і т.д.

фліп - переробка старих квартир мабуть ні. в новобудовах спробую по аналогії з Києвом

З того що бачу фліппери і старе ремонтують, і після забудовника. Ті що після забудовника радше портять квартири - планування гівняні роблять. Такі квартири навіть не розглядаємо до покупки.

Тут треба мати архітектурний смак і не шкодити плануванню забудовника. Бо дійсно таке творять.
Можливо тому у багатьох це не виходить
Бетон
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  #<1 ... 859860861862
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