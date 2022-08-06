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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 бер, 2024 21:53
Півтори в місяць це для двох впритик. Три на місяць теж так собі комфорт. Фліперство/ремонт в Польщі так собі варік. Щоб нормально кешувати треба руцями робити хоча би 30%. Віяр віяром, якщо сам не будеш крутити конформати, то не сильно ти конкурент)
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gonchik74
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:06
gonchik74 написав:
Півтори в місяць це для двох впритик. Три на місяць теж так собі комфорт. Фліперство/ремонт в Польщі так собі варік. Щоб нормально кешувати треба руцями робити хоча би 30%. Віяр віяром, якщо сам не будеш крутити конформати, то не сильно ти конкурент)
я своїми руцями проектую всі меблі з сверловкой і присадкой за неділю і збираю сам за дві. і це складні шафи і кухні на достойному рівні. використовую гориз. і верт профілі гола, підсвітки і т.д.
фліп - переробка старих квартир мабуть ні. в новобудовах спробую по аналогії з Києвом
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Бетон
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 07:42
Бетон написав: gonchik74 написав:
Півтори в місяць це для двох впритик. Три на місяць теж так собі комфорт. Фліперство/ремонт в Польщі так собі варік. Щоб нормально кешувати треба руцями робити хоча би 30%. Віяр віяром, якщо сам не будеш крутити конформати, то не сильно ти конкурент)
я своїми руцями проектую всі меблі з сверловкой і присадкой за неділю і збираю сам за дві. і це складні шафи і кухні на достойному рівні. використовую гориз. і верт профілі гола, підсвітки і т.д.
фліп - переробка старих квартир мабуть ні. в новобудовах спробую по аналогії з Києвом
З того що бачу фліппери і старе ремонтують, і після забудовника. Ті що після забудовника радше портять квартири - планування гівняні роблять. Такі квартири навіть не розглядаємо до покупки.
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BIGor
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:31
BIGor написав: Бетон написав: gonchik74 написав:
Півтори в місяць це для двох впритик. Три на місяць теж так собі комфорт. Фліперство/ремонт в Польщі так собі варік. Щоб нормально кешувати треба руцями робити хоча би 30%. Віяр віяром, якщо сам не будеш крутити конформати, то не сильно ти конкурент)
я своїми руцями проектую всі меблі з сверловкой і присадкой за неділю і збираю сам за дві. і це складні шафи і кухні на достойному рівні. використовую гориз. і верт профілі гола, підсвітки і т.д.
фліп - переробка старих квартир мабуть ні. в новобудовах спробую по аналогії з Києвом
З того що бачу фліппери і старе ремонтують, і після забудовника. Ті що після забудовника радше портять квартири - планування гівняні роблять. Такі квартири навіть не розглядаємо до покупки.
Тут треба мати архітектурний смак і не шкодити плануванню забудовника. Бо дійсно таке творять.
Можливо тому у багатьох це не виходить
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Бетон
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:56
Немного из польской прессы.
В Германии кризис на рынке недвиги. С одной стороны, застройщики не могут строить при выросших ценах на материалы, сд ругой - покупатели не могут взять ипотеку под конский процент и такой же конский ценник.
В Польше, несмотря на еще более конские проценты, рынок достаточно живой и часть страждущих, которые не попадали под программу "2%", пользуются возникшей ценовой паузой и стремятся взять вожделенные метры до запуска новой кредитной программы, резонно ожидая еще большего роста ценника. Индекс спроса на кредиты превышает показатели 2022 и 2023 (без периода "2%) годов.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:11
Бетон написав: BIGor написав:
З того що бачу фліппери і старе ремонтують, і після забудовника. Ті що після забудовника радше портять квартири - планування гівняні роблять. Такі квартири навіть не розглядаємо до покупки.
Тут треба мати архітектурний смак і не шкодити плануванню забудовника. Бо дійсно таке творять.
Можливо тому у багатьох це не виходить
Ну тут планування від забудовників 90% повний шлак. Найкращі планування виходить були при ненависному совку.
Є квартири певних забудовників 2000-хх років в певних районах, їх треба шукати.
Окремий санвузол - що Ви! В мене у бабусі в післявоєнному будинку (II Світова) сумісний санвузол. А тут верх інженерної думки!
Те саме про окрему кухню.
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BIGor
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:13
Gastarbaiter написав:
Немного из польской прессы.
В Германии кризис на рынке недвиги. С одной стороны, застройщики не могут строить при выросших ценах на материалы, сд ругой - покупатели не могут взять ипотеку под конский процент и такой же конский ценник.
В Польше, несмотря на еще более конские проценты, рынок достаточно живой и часть страждущих, которые не попадали под программу "2%", пользуются возникшей ценовой паузой и стремятся взять вожделенные метры до запуска новой кредитной программы, резонно ожидая еще большего роста ценника. Индекс спроса на кредиты превышает показатели 2022 и 2023 (без периода "2%) годов.
Частіше всього рили вкидують. Насправді і січень і лютий 2024 оформлюють те що взято ще під 2% кредит осінью-зимою 2023. Нова програма 0% може буде може не буде, ніхто не знає. По моїм фільтрам вже багато нових пропозицій квартир з'явилось. Хоча осінью там було 0.
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BIGor
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