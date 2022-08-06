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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 бер, 2024 21:53
Півтори в місяць це для двох впритик. Три на місяць теж так собі комфорт. Фліперство/ремонт в Польщі так собі варік. Щоб нормально кешувати треба руцями робити хоча би 30%. Віяр віяром, якщо сам не будеш крутити конформати, то не сильно ти конкурент)
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gonchik74
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Додано: Чет 07 бер, 2024 22:06
gonchik74 написав:
Півтори в місяць це для двох впритик. Три на місяць теж так собі комфорт. Фліперство/ремонт в Польщі так собі варік. Щоб нормально кешувати треба руцями робити хоча би 30%. Віяр віяром, якщо сам не будеш крутити конформати, то не сильно ти конкурент)
я своїми руцями проектую всі меблі з сверловкой і присадкой за неділю і збираю сам за дві. і це складні шафи і кухні на достойному рівні. використовую гориз. і верт профілі гола, підсвітки і т.д.
фліп - переробка старих квартир мабуть ні. в новобудовах спробую по аналогії з Києвом
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Бетон
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 07:42
Бетон написав: gonchik74 написав:
Півтори в місяць це для двох впритик. Три на місяць теж так собі комфорт. Фліперство/ремонт в Польщі так собі варік. Щоб нормально кешувати треба руцями робити хоча би 30%. Віяр віяром, якщо сам не будеш крутити конформати, то не сильно ти конкурент)
я своїми руцями проектую всі меблі з сверловкой і присадкой за неділю і збираю сам за дві. і це складні шафи і кухні на достойному рівні. використовую гориз. і верт профілі гола, підсвітки і т.д.
фліп - переробка старих квартир мабуть ні. в новобудовах спробую по аналогії з Києвом
З того що бачу фліппери і старе ремонтують, і після забудовника. Ті що після забудовника радше портять квартири - планування гівняні роблять. Такі квартири навіть не розглядаємо до покупки.
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BIGor
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:31
BIGor написав: Бетон написав: gonchik74 написав:
Півтори в місяць це для двох впритик. Три на місяць теж так собі комфорт. Фліперство/ремонт в Польщі так собі варік. Щоб нормально кешувати треба руцями робити хоча би 30%. Віяр віяром, якщо сам не будеш крутити конформати, то не сильно ти конкурент)
я своїми руцями проектую всі меблі з сверловкой і присадкой за неділю і збираю сам за дві. і це складні шафи і кухні на достойному рівні. використовую гориз. і верт профілі гола, підсвітки і т.д.
фліп - переробка старих квартир мабуть ні. в новобудовах спробую по аналогії з Києвом
З того що бачу фліппери і старе ремонтують, і після забудовника. Ті що після забудовника радше портять квартири - планування гівняні роблять. Такі квартири навіть не розглядаємо до покупки.
Тут треба мати архітектурний смак і не шкодити плануванню забудовника. Бо дійсно таке творять.
Можливо тому у багатьох це не виходить
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Бетон
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:56
Немного из польской прессы.
В Германии кризис на рынке недвиги. С одной стороны, застройщики не могут строить при выросших ценах на материалы, сд ругой - покупатели не могут взять ипотеку под конский процент и такой же конский ценник.
В Польше, несмотря на еще более конские проценты, рынок достаточно живой и часть страждущих, которые не попадали под программу "2%", пользуются возникшей ценовой паузой и стремятся взять вожделенные метры до запуска новой кредитной программы, резонно ожидая еще большего роста ценника. Индекс спроса на кредиты превышает показатели 2022 и 2023 (без периода "2%) годов.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:11
Бетон написав: BIGor написав:
З того що бачу фліппери і старе ремонтують, і після забудовника. Ті що після забудовника радше портять квартири - планування гівняні роблять. Такі квартири навіть не розглядаємо до покупки.
Тут треба мати архітектурний смак і не шкодити плануванню забудовника. Бо дійсно таке творять.
Можливо тому у багатьох це не виходить
Ну тут планування від забудовників 90% повний шлак. Найкращі планування виходить були при ненависному совку.
Є квартири певних забудовників 2000-хх років в певних районах, їх треба шукати.
Окремий санвузол - що Ви! В мене у бабусі в післявоєнному будинку (II Світова) сумісний санвузол. А тут верх інженерної думки!
Те саме про окрему кухню.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:13
Gastarbaiter написав:
Немного из польской прессы.
В Германии кризис на рынке недвиги. С одной стороны, застройщики не могут строить при выросших ценах на материалы, сд ругой - покупатели не могут взять ипотеку под конский процент и такой же конский ценник.
В Польше, несмотря на еще более конские проценты, рынок достаточно живой и часть страждущих, которые не попадали под программу "2%", пользуются возникшей ценовой паузой и стремятся взять вожделенные метры до запуска новой кредитной программы, резонно ожидая еще большего роста ценника. Индекс спроса на кредиты превышает показатели 2022 и 2023 (без периода "2%) годов.
Частіше всього рили вкидують. Насправді і січень і лютий 2024 оформлюють те що взято ще під 2% кредит осінью-зимою 2023. Нова програма 0% може буде може не буде, ніхто не знає. По моїм фільтрам вже багато нових пропозицій квартир з'явилось. Хоча осінью там було 0.
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BIGor
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:09
BIGor написав:
Ну тут планування від забудовників 90% повний шлак. Найкращі планування виходить були при ненависному совку.
Є квартири певних забудовників 2000-хх років в певних районах, їх треба шукати.
Окремий санвузол - що Ви! В мене у бабусі в післявоєнному будинку (II Світова) сумісний санвузол. А тут верх інженерної думки!
Те саме про окрему кухню.
Усе спирається у площу і готовність покупців викласти ще 150-200 тис. злотих за окрему кухню. Багато хто за такі гроші згоден потерпіти запах смажених котлет у салоні.
Ще одна цікава особливість про останні поверхи. Зазвичай у невеликих будинках (2-3 поверхи) роблять мансарди. Здавалося б, дурня. Але дуже велика частина місцевих хоче саме мансарду, бо їм воно "цікавіше виглядає".
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:21
За роки проектування і продажу в мене є перелік, що подобається людям. Дизайнери в основній масі - декоратори, без розуміння анатомічних і архітектурних норм. Наприклад, в себе в квартирі, я відокремив кухню від столової, бо кількість дітей вимушує готувати. Але, якщо це шкодить плануванню невеликої квартири, часто треба відкрити простір. Видається, що невеликі квартири купуєте молодь, яка тільки гріє інколи їжу в мікрохвильовці.
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Бетон
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:31
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Ну тут планування від забудовників 90% повний шлак. Найкращі планування виходить були при ненависному совку.
Є квартири певних забудовників 2000-хх років в певних районах, їх треба шукати.
Окремий санвузол - що Ви! В мене у бабусі в післявоєнному будинку (II Світова) сумісний санвузол. А тут верх інженерної думки!
Те саме про окрему кухню.
Усе спирається у площу і готовність покупців викласти ще 150-200 тис. злотих за окрему кухню. Багато хто за такі гроші згоден потерпіти запах смажених котлет у салоні.
Ще одна цікава особливість про останні поверхи. Зазвичай у невеликих будинках (2-3 поверхи) роблять мансарди. Здавалося б, дурня. Але дуже велика частина місцевих хоче саме мансарду, бо їм воно "цікавіше виглядає".
Та нічого в площу не впирається. Бачив 1к квартири 50м2, без окремої кухні. Тобто ці 50 метрів зробили з таким неефективним плануванням, що там може жити тільки пара дорослих.
При тому що в совку це тверда 2к з окремою кухнею, нормальними по розміру кімнатами та роздільним санвузлом - розрахована на 2-х дорослих і дитину або 2 дітей одинакової статі.
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BIGor
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