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Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:39
Хтось на практиці добивався відсутності запаху котлет (риби) у студіях?
Тобто потужна купольна витяжка, правильна площа каналу (всього каналу, до самої вулиці… або канал через стіну відразу на вулицю)) , привідкрите вікно для притоку.. Це рішає? Чи не рішає взагалі нічого і запаху їжі не позбавитись при готуванні ароматних блюд? Я в Херсоні не встиг спробувати і поюзати, питання залишилось відкритим.
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Hotab
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:51
Hotab написав:Хтось на практиці добивався відсутності запаху котлет (риби) у студіях?
Тобто потужна купольна витяжка, правильна площа каналу (всього каналу, до самої вулиці… або канал через стіну відразу на вулицю)) , привідкрите вікно для притоку.. Це рішає? Чи не рішає взагалі нічого і запаху їжі не позбавитись при готуванні ароматних блюд? Я в Херсоні не встиг спробувати і поюзати, питання залишилось відкритим.
Мультиварка
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Faceless
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:51
Большое сечение канала, отсутствие ...надцати поворотов по 90грд на пути выброса гари, реально мощная вытяжка, желательно раструбом или всасывающей повехностью с фильтром перекрывающая все конфорки или точки подогрева пищи, окно рядом с варочной поверхностью - при этих выполненных условиях наверно вони с дымом не будет, а запах каждый чувствует по своему уровню чувствительности, особенно некурящие.
У меня на кухне в 25метров в 3х метрах от плиты пахло.
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барабашов
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:02
Faceless написав:
Hotab написав:Хтось на практиці добивався відсутності запаху котлет (риби) у студіях?
Тобто потужна купольна витяжка, правильна площа каналу (всього каналу, до самої вулиці… або канал через стіну відразу на вулицю)) , привідкрите вікно для притоку.. Це рішає? Чи не рішає взагалі нічого і запаху їжі не позбавитись при готуванні ароматних блюд? Я в Херсоні не встиг спробувати і поюзати, питання залишилось відкритим.
Мультиварка
А пар від неї куди дівається? Ба більше, навіть від скороварки запах йде.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:02
Hotab написав:
Хтось на практиці добивався відсутності запаху котлет (риби) у студіях?
Тобто потужна купольна витяжка, правильна площа каналу (всього каналу, до самої вулиці… або канал через стіну відразу на вулицю)) , привідкрите вікно для притоку.. Це рішає?
Чи не перебільшуєте ви вимоги?
Справа в тому, що такі салони-кухні прийшли до нас - і не тільки до нас - із США, де зазвичай вдома ніхто нічого не готує
- тільки розігрів готових блюд.
Особисто я маю досвід:
- витяжка відомого виробника - але немає ніякого вентиляційного каналу взагалі - встановлені вугільні фільтри, які треба міняти раз в 3-4 місяця. Цілком нормально.
- смаження риби ми в квартирі припинили (хоча є така витяжка, як описав пан барабашов
) - іду в супермаркет - з льоду вибираю рибу - продавець при мені чистить - вкладає в спеціальний електричну шафу/гриль риба смажиться у власному соку та жиру - нічого не додають - поки я скупився в супермаркеті - хвилин 15 - продавець вже дістає, кожну рибину вкладає в окремий бокс - запаковує в пакет - приніс я додому все гаряче - в квартирі ніякого запаху риби немає.
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