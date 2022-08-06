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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 861862863864>
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:39

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Хтось на практиці добивався відсутності запаху котлет (риби) у студіях?
Тобто потужна купольна витяжка, правильна площа каналу (всього каналу, до самої вулиці… або канал через стіну відразу на вулицю)) , привідкрите вікно для притоку.. Це рішає? Чи не рішає взагалі нічого і запаху їжі не позбавитись при готуванні ароматних блюд? Я в Херсоні не встиг спробувати і поюзати, питання залишилось відкритим.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Hotab написав:Хтось на практиці добивався відсутності запаху котлет (риби) у студіях?
Тобто потужна купольна витяжка, правильна площа каналу (всього каналу, до самої вулиці… або канал через стіну відразу на вулицю)) , привідкрите вікно для притоку.. Це рішає? Чи не рішає взагалі нічого і запаху їжі не позбавитись при готуванні ароматних блюд? Я в Херсоні не встиг спробувати і поюзати, питання залишилось відкритим.
Мультиварка :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:51

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Большое сечение канала, отсутствие ...надцати поворотов по 90грд на пути выброса гари, реально мощная вытяжка, желательно раструбом или всасывающей повехностью с фильтром перекрывающая все конфорки или точки подогрева пищи, окно рядом с варочной поверхностью - при этих выполненных условиях наверно вони с дымом не будет, а запах каждый чувствует по своему уровню чувствительности, особенно некурящие.
У меня на кухне в 25метров в 3х метрах от плиты пахло.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:02

  Faceless написав:
Hotab написав:Хтось на практиці добивався відсутності запаху котлет (риби) у студіях?
Тобто потужна купольна витяжка, правильна площа каналу (всього каналу, до самої вулиці… або канал через стіну відразу на вулицю)) , привідкрите вікно для притоку.. Це рішає? Чи не рішає взагалі нічого і запаху їжі не позбавитись при готуванні ароматних блюд? Я в Херсоні не встиг спробувати і поюзати, питання залишилось відкритим.
Мультиварка :mrgreen:

А пар від неї куди дівається? Ба більше, навіть від скороварки запах йде.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:02

  Hotab написав:Хтось на практиці добивався відсутності запаху котлет (риби) у студіях?
Тобто потужна купольна витяжка, правильна площа каналу (всього каналу, до самої вулиці… або канал через стіну відразу на вулицю)) , привідкрите вікно для притоку.. Це рішає?

Чи не перебільшуєте ви вимоги?
Справа в тому, що такі салони-кухні прийшли до нас - і не тільки до нас - із США, де зазвичай вдома ніхто нічого не готує - тільки розігрів готових блюд.
Особисто я маю досвід:
- витяжка відомого виробника - але немає ніякого вентиляційного каналу взагалі - встановлені вугільні фільтри, які треба міняти раз в 3-4 місяця. Цілком нормально.
- смаження риби ми в квартирі припинили (хоча є така витяжка, як описав пан барабашов) - іду в супермаркет - з льоду вибираю рибу - продавець при мені чистить - вкладає в спеціальний електричну шафу/гриль риба смажиться у власному соку та жиру - нічого не додають - поки я скупився в супермаркеті - хвилин 15 - продавець вже дістає, кожну рибину вкладає в окремий бокс - запаковує в пакет - приніс я додому все гаряче - в квартирі ніякого запаху риби немає.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:17

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

BIGor написав:
  Faceless написав:
Hotab написав:Хтось на практиці добивався відсутності запаху котлет (риби) у студіях?
Тобто потужна купольна витяжка, правильна площа каналу (всього каналу, до самої вулиці… або канал через стіну відразу на вулицю)) , привідкрите вікно для притоку.. Це рішає? Чи не рішає взагалі нічого і запаху їжі не позбавитись при готуванні ароматних блюд? Я в Херсоні не встиг спробувати і поюзати, питання залишилось відкритим.
Мультиварка :mrgreen:

А пар від неї куди дівається? Ба більше, навіть від скороварки запах йде.
Його мінімум, та й основні запахи при смаженні. Звичайна витяжка подужає.
А взагалі якраз мінімізувати смаження, замінивши хоча б на запікання - і корисніше, і менше запахів.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:27

До речі, правда: мальтіварку жінка активно використовує. Класна штука. У нас Panasonic.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:38

  Hotab написав:Хтось на практиці добивався відсутності запаху котлет (риби) у студіях?
Тобто потужна купольна витяжка, правильна площа каналу (всього каналу, до самої вулиці… або канал через стіну відразу на вулицю)) , привідкрите вікно для притоку.. Це рішає? Чи не рішає взагалі нічого і запаху їжі не позбавитись при готуванні ароматних блюд? Я в Херсоні не встиг спробувати і поюзати, питання залишилось відкритим.

Нічого не допоможе.
Швидкість розповсюдження молекул оуевающая.
Допомогає загальна приточно витяжна система всієї квартири, де є приток повітря. При попаданні в квартиру з вулиці не чутно затхллості або смаженої цибулі, повітрообмін робить дива.

А так, звідки витяжці взяти 600 кубів повітря при закритих вікнах.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:43

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Замовник з Германії дзвонить, каже в квартирі нема витяжного канала, що делать. Так люди живуть видається
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:44

  BIGor написав:Частіше всього рили вкидують. Насправді і січень і лютий 2024 оформлюють те що взято ще під 2% кредит осінью-зимою 2023. Нова програма 0% може буде може не буде, ніхто не знає. По моїм фільтрам вже багато нових пропозицій квартир з'явилось. Хоча осінью там було 0.

На місцевій групі у ФБ рил закинув замануху: адреса, поверх, метраж. За 2 години 5 осіб попросили вислати деталі. Як голуби на кинуту булку.
Gastarbaiter
 
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