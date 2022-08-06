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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 861862863864
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:55

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Частіше всього рили вкидують. Насправді і січень і лютий 2024 оформлюють те що взято ще під 2% кредит осінью-зимою 2023. Нова програма 0% може буде може не буде, ніхто не знає. По моїм фільтрам вже багато нових пропозицій квартир з'явилось. Хоча осінью там було 0.

На місцевій групі у ФБ рил закинув замануху: адреса, поверх, метраж. За 2 години 5 осіб попросили вислати деталі. Як голуби на кинуту булку.

Там у нього немає ключової інформації - ціни. Тому ті вже зараз 10 людей і пішли її питати в приват в надії на шару. Рил таким чином отримає пул зацікавлених осіб на майбутнє. Нічого нового)
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:00

  gonchik74 написав:Там у нього немає ключової інформації - ціни. Тому ті вже зараз 10 людей і пішли її питати в приват в надії на шару. Рил таким чином отримає пул зацікавлених осіб на майбутнє. Нічого нового)

Ну, може бути, що люди настільки наївні і очікують на щасливий випадок "па 6000". Але слабо віриться.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:00

  Бетон написав:Замовник з Германії дзвонить, каже в квартирі нема витяжного канала, що делать. Так люди живуть видається

Це саме те, про що я писав вище - я реально теж був в шоці: витяжка є, а каналу в стіні немає.
Ставлять витяжку із фільтрами з активованим вуглем. Дійсно так задумано, я дивився інструкцію до витяжки.
akurt
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2
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:04

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Там у нього немає ключової інформації - ціни. Тому ті вже зараз 10 людей і пішли її питати в приват в надії на шару. Рил таким чином отримає пул зацікавлених осіб на майбутнє. Нічого нового)

Ну, може бути, що люди настільки наївні і очікують на щасливий випадок "па 6000". Але слабо віриться.

Наївне твердження. Я теж питаю девелоперів по цінам. Це ж не означає що я очікую 6000 зл ціну. Просто коли не ставлять ціну - треба питати. А взагалі той хто не стаивть ціну - мудак. Це як "Написали в ЛС".
BIGor
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1
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:13

  BIGor написав:Наївне твердження. Я теж питаю девелоперів по цінам. Це ж не означає що я очікую 6000 зл ціну. Просто коли не ставлять ціну - треба питати. А взагалі той хто не стаивть ціну - мудак. Це як "Написали в ЛС".

Ну питаєте. Що далі? Якщо ціна влаштовує, то, зазвичай, вже дізнаються про інші нюанси та приймають рішення щодо купівлі. Може й не 6000, але ж якусь ціну очікуєте?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:15

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Там у нього немає ключової інформації - ціни. Тому ті вже зараз 10 людей і пішли її питати в приват в надії на шару. Рил таким чином отримає пул зацікавлених осіб на майбутнє. Нічого нового)

Ну, може бути, що люди настільки наївні і очікують на щасливий випадок "па 6000". Але слабо віриться.

Таких шууачів шари як поляки ніде в Європі не знайдете. Я тут днями авто продавав, офігів. На одного реально зацікавленого припадає десять шукачів діаманту в дорожній пилюці) Машина була фіат браво, 2010, з реальним пробігом менше ста ткм. Ну але 13 років дались взнаки, щось підмальоване, десь вигорів пластик. Одним словом - більшість приходила в надії знайти небитий немальований гаражного зберігання, на якому виїжджали в сонячну погоду виключно щоб не сів акум. Так і з квартирами. …а раптом?
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:36

gonchik74 може й так, не знаю. Я ніколи довго не обираю. 2-3 варіанти подивився і купив.
Але така зацікавленість невідомим... Це якби на ринку взагалі не було пропозицій, тоді було б зрозуміло. А так, якщо є гроші, то відкриваєш сайт з оголошенням і дивишся, а не сидиш у засідці в очікуванні "оказії" на групі у ФБ. Хоча "туристів" серед людей багато, це ще по Україні пам'ятаю. Деякі роками ходили дивилися квартири, все шукали перлину за бросовою ціною.
Gastarbaiter
 
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