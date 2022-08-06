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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:55
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Частіше всього рили вкидують. Насправді і січень і лютий 2024 оформлюють те що взято ще під 2% кредит осінью-зимою 2023. Нова програма 0% може буде може не буде, ніхто не знає. По моїм фільтрам вже багато нових пропозицій квартир з'явилось. Хоча осінью там було 0.
На місцевій групі у ФБ рил закинув замануху: адреса, поверх, метраж. За 2 години 5 осіб попросили вислати деталі. Як голуби на кинуту булку.
Там у нього немає ключової інформації - ціни. Тому ті вже зараз 10 людей і пішли її питати в приват в надії на шару. Рил таким чином отримає пул зацікавлених осіб на майбутнє. Нічого нового)
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:00
gonchik74 написав:
Там у нього немає ключової інформації - ціни. Тому ті вже зараз 10 людей і пішли її питати в приват в надії на шару. Рил таким чином отримає пул зацікавлених осіб на майбутнє. Нічого нового)
Ну, може бути, що люди настільки наївні і очікують на щасливий випадок "па 6000". Але слабо віриться.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:00
Бетон написав:
Замовник з Германії дзвонить, каже в квартирі нема витяжного канала, що делать. Так люди живуть видається
Це саме те, про що я писав вище - я реально теж був в шоці: витяжка є, а каналу в стіні немає.
Ставлять витяжку із фільтрами з активованим вуглем. Дійсно так задумано, я дивився інструкцію до витяжки.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:04
Gastarbaiter написав: gonchik74 написав:
Там у нього немає ключової інформації - ціни. Тому ті вже зараз 10 людей і пішли її питати в приват в надії на шару. Рил таким чином отримає пул зацікавлених осіб на майбутнє. Нічого нового)
Ну, може бути, що люди настільки наївні і очікують на щасливий випадок "па 6000". Але слабо віриться.
Наївне твердження. Я теж питаю девелоперів по цінам. Це ж не означає що я очікую 6000 зл ціну. Просто коли не ставлять ціну - треба питати. А взагалі той хто не стаивть ціну - мудак. Це як "Написали в ЛС".
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:13
BIGor написав:
Наївне твердження. Я теж питаю девелоперів по цінам. Це ж не означає що я очікую 6000 зл ціну. Просто коли не ставлять ціну - треба питати. А взагалі той хто не стаивть ціну - мудак. Це як "Написали в ЛС".
Ну питаєте. Що далі? Якщо ціна влаштовує, то, зазвичай, вже дізнаються про інші нюанси та приймають рішення щодо купівлі. Може й не 6000, але ж якусь ціну очікуєте?
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:15
Gastarbaiter написав: gonchik74 написав:
Там у нього немає ключової інформації - ціни. Тому ті вже зараз 10 людей і пішли її питати в приват в надії на шару. Рил таким чином отримає пул зацікавлених осіб на майбутнє. Нічого нового)
Ну, може бути, що люди настільки наївні і очікують на щасливий випадок "па 6000". Але слабо віриться.
Таких шууачів шари як поляки ніде в Європі не знайдете. Я тут днями авто продавав, офігів. На одного реально зацікавленого припадає десять шукачів діаманту в дорожній пилюці) Машина була фіат браво, 2010, з реальним пробігом менше ста ткм. Ну але 13 років дались взнаки, щось підмальоване, десь вигорів пластик. Одним словом - більшість приходила в надії знайти небитий немальований гаражного зберігання, на якому виїжджали в сонячну погоду виключно щоб не сів акум. Так і з квартирами. …а раптом?
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:36
gonchik74 може й так, не знаю. Я ніколи довго не обираю. 2-3 варіанти подивився і купив.
Але така зацікавленість невідомим... Це якби на ринку взагалі не було пропозицій, тоді було б зрозуміло. А так, якщо є гроші, то відкриваєш сайт з оголошенням і дивишся, а не сидиш у засідці в очікуванні "оказії" на групі у ФБ. Хоча "туристів" серед людей багато, це ще по Україні пам'ятаю. Деякі роками ходили дивилися квартири, все шукали перлину за бросовою ціною.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:17
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Наївне твердження. Я теж питаю девелоперів по цінам. Це ж не означає що я очікую 6000 зл ціну. Просто коли не ставлять ціну - треба питати. А взагалі той хто не стаивть ціну - мудак. Це як "Написали в ЛС".
Ну питаєте. Що далі? Якщо ціна влаштовує, то, зазвичай, вже дізнаються про інші нюанси та приймають рішення щодо купівлі. Може й не 6000, але ж якусь ціну очікуєте?
Очікую ціну яка для мене прийнятна. Коли хотілки девелопера порівняються з моєю - тоді відбудеться угода. Але щоб узнати яка ціна - треба написати/задзвонити.
Тобто на 1 квартиру в якої нема ціни може бути і 1000 бажаючих, але коли взнають ціну - може не буде нікого.
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:21
BIGor написав:
Очікую ціну яка для мене прийнятна. Коли хотілки девелопера порівняються з моєю - тоді відбудеться угода.
страна уже другая а стратегия все та же, ну и результат соответственно)
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:35
Прохожий написав: BIGor написав:
Очікую ціну яка для мене прийнятна. Коли хотілки девелопера порівняються з моєю - тоді відбудеться угода.
страна уже другая а стратегия все та же, ну и результат соответственно)
Зате в тій першій країні, судячи з дописів в сусідній темі, стратегія зараз якраз така сама у багатьох.
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gonchik74
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