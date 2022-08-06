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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:56
gonchik74 написав:
Зате в тій першій країні, судячи з дописів в сусідній темі, стратегія зараз якраз така сама у багатьох.
с таким же точно нулевым результатом)
нытье "как дорого в Кракове" после многолетнего нытья "как дорого в Киеве" это не стратегия а доказательство завышенных амбиций)))
из серии "могу купить козу но не имею желания, хочу купить авто но не имею возможности"(с)
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:09
BIGor написав:
Очікую ціну яка для мене прийнятна. Коли хотілки девелопера порівняються з моєю - тоді відбудеться угода. Але щоб узнати яка ціна - треба написати/задзвонити.
Тобто на 1 квартиру в якої нема ціни може бути і 1000 бажаючих, але коли взнають ціну - може не буде нікого.
Наприклад, я розумію, що ринкова ціна на сьогодні 15000/метр. Я дивлюся на свою каклєту, на те, скільки мені готовий дати банк. Окреслюю свої потреби. Якщо мої потреби вимагають квартири 100 квадратів за 1,5 ляма, а каклєта+кредит дають у сумі лише 1 лям, то яка повинна бути стратегія? Чекати, що хтось виставить на продаж саме таку квартиру у бажаному районі за 10000/метр, кидаючись при цьому на кожну об'яву без ціни в сподіванні "а раптом це воно?"? Чи тверезо подивитися на речі і шукати щось меншої площі/в іншому районі (чи навіть місті), обираючи з оголошень з фото і ціною?
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:35
akurt написав: Бетон написав:
Замовник з Германії дзвонить, каже в квартирі нема витяжного канала, що делать. Так люди живуть видається
Це саме те, про що я писав вище - я реально теж був в шоці: витяжка є, а каналу в стіні немає.
Ставлять витяжку із фільтрами з активованим вуглем. Дійсно так задумано, я дивився інструкцію до витяжки.
Так. Таку і поставили
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