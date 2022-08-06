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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 862863864865
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:56

  gonchik74 написав:Зате в тій першій країні, судячи з дописів в сусідній темі, стратегія зараз якраз така сама у багатьох.

с таким же точно нулевым результатом)
нытье "как дорого в Кракове" после многолетнего нытья "как дорого в Киеве" это не стратегия а доказательство завышенных амбиций)))
из серии "могу купить козу но не имею желания, хочу купить авто но не имею возможности"(с)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:09

  BIGor написав:Очікую ціну яка для мене прийнятна. Коли хотілки девелопера порівняються з моєю - тоді відбудеться угода. Але щоб узнати яка ціна - треба написати/задзвонити.
Тобто на 1 квартиру в якої нема ціни може бути і 1000 бажаючих, але коли взнають ціну - може не буде нікого.

Наприклад, я розумію, що ринкова ціна на сьогодні 15000/метр. Я дивлюся на свою каклєту, на те, скільки мені готовий дати банк. Окреслюю свої потреби. Якщо мої потреби вимагають квартири 100 квадратів за 1,5 ляма, а каклєта+кредит дають у сумі лише 1 лям, то яка повинна бути стратегія? Чекати, що хтось виставить на продаж саме таку квартиру у бажаному районі за 10000/метр, кидаючись при цьому на кожну об'яву без ціни в сподіванні "а раптом це воно?"? Чи тверезо подивитися на речі і шукати щось меншої площі/в іншому районі (чи навіть місті), обираючи з оголошень з фото і ціною?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:35

  akurt написав:
  Бетон написав:Замовник з Германії дзвонить, каже в квартирі нема витяжного канала, що делать. Так люди живуть видається

Це саме те, про що я писав вище - я реально теж був в шоці: витяжка є, а каналу в стіні немає.
Ставлять витяжку із фільтрами з активованим вуглем. Дійсно так задумано, я дивився інструкцію до витяжки.

Так. Таку і поставили
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:50

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Очікую ціну яка для мене прийнятна. Коли хотілки девелопера порівняються з моєю - тоді відбудеться угода. Але щоб узнати яка ціна - треба написати/задзвонити.
Тобто на 1 квартиру в якої нема ціни може бути і 1000 бажаючих, але коли взнають ціну - може не буде нікого.

Наприклад, я розумію, що ринкова ціна на сьогодні 15000/метр. Я дивлюся на свою каклєту, на те, скільки мені готовий дати банк. Окреслюю свої потреби. Якщо мої потреби вимагають квартири 100 квадратів за 1,5 ляма, а каклєта+кредит дають у сумі лише 1 лям, то яка повинна бути стратегія? Чекати, що хтось виставить на продаж саме таку квартиру у бажаному районі за 10000/метр, кидаючись при цьому на кожну об'яву без ціни в сподіванні "а раптом це воно?"? Чи тверезо подивитися на речі і шукати щось меншої площі/в іншому районі (чи навіть місті), обираючи з оголошень з фото і ціною?

Ну які в кого можливості і хотілки.
Комусь і кавалірка підійде в селі. Комусь тільки будинок більше 100 м2 з двома паркомісцями і 10 сотками.
За 15 тис. чи 10 тис. це вже треба дивитись сам обєкт. Деякі виставляють по ринку - там не особо поторгуєшся, а деякі виставляють на лоха, максимальну ціну - аби хто купить.
Добитись іпотекою - теж варіант, якщо вже гроші ляжку печуть. Тут все індивідуально, я наприклад глянув що річна оренда - це 2 м2 вартості квартири. Поки не будемо влазити.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:48

  Faceless написав:
Hotab написав:Хтось на практиці добивався відсутності запаху котлет (риби) у студіях?
Тобто потужна купольна витяжка, правильна площа каналу (всього каналу, до самої вулиці… або канал через стіну відразу на вулицю)) , привідкрите вікно для притоку.. Це рішає? Чи не рішає взагалі нічого і запаху їжі не позбавитись при готуванні ароматних блюд? Я в Херсоні не встиг спробувати і поюзати, питання залишилось відкритим.
Мультиварка :mrgreen:

Духовка. Запах котлет возможен только в момент готовки, брызги на диваны это ж как надо готовить и как любить котлеты, прям ежедневно)))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 21:53

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Наївне твердження. Я теж питаю девелоперів по цінам. Це ж не означає що я очікую 6000 зл ціну. Просто коли не ставлять ціну - треба питати. А взагалі той хто не стаивть ціну - мудак. Це як "Написали в ЛС".

Ну питаєте. Що далі? Якщо ціна влаштовує, то, зазвичай, вже дізнаються про інші нюанси та приймають рішення щодо купівлі. Може й не 6000, але ж якусь ціну очікуєте?

Очікую ціну яка для мене прийнятна. Коли хотілки девелопера порівняються з моєю - тоді відбудеться угода. Але щоб узнати яка ціна - треба написати/задзвонити.
Тобто на 1 квартиру в якої нема ціни може бути і 1000 бажаючих, але коли взнають ціну - може не буде нікого.


Якщо за будь який товар продавець не вказує ціну, 95-100% подзвонивши дізнаєтеся, що ціна вам не підходить. :lol: Особисто я вже дано встановив собі правило-нема ціни=нема сенсу цікавитися далі. Перевірено за попередні кілька десятків років. Коли прайс здатен зацікавити покупців, його не будуть приховувати.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Доречі на рахунок запахів - ви забралися панове - краще хай в квартирі пахне смачною іжею - що в цьому такого? Я жив в десятку квартир і в жодній не мав проблеми з запахами з кухні. Хай краще пахне котлетами ніж сраними котами, собацюрами і непраними шкарпетками)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:39

  BIGor написав:За 15 тис. чи 10 тис. це вже треба дивитись сам обєкт.

Тобто ви би потягнули і 15 тис., але чекаєте: аж раптом щось проскочить за 10?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 00:10

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  cherchiltank написав:краще хай в квартирі пахне смачною іжею


Та проблема тиких квартир трохи в іншому як на мене. Навіть коли в 2х мешкаєте один дивиться телік інший хоче поїсти і це все на голові у один одного, а робота в дому на такому опенспейсі з котлетами не дуже продактівіті(в бедрум тільки спати, треба виокремлювати простір як на мене). А коли дитина, в сталінкі на тих же 50кв у кожного своя кімната, і їсти один одному не заважає, вчити уроки, а так хтось лишиться без комфорту, з холодильником в який я наприклад можу піти подивитись просто щоб пройтися. Коротше, це достатньо добре до появи третього) чайник кипятиться тв вже не чутно, як на вокзалі і в бедрумі так само, а коли 2е дверей то вже відрізняється. І всі ці арки і кімнати без дверей через 10 років говорять що так би ще раз робили, хоча може просто і надоїло. Витяжка допомагає, але шумить, єхх)

Балкон великий гарний +, можна столик, мангальчик. Але бачив що там і міні доміки ставлять щоб хлам зберігати. Так роблять на майданчиках ті що з квартирою на 0му поверсі які не люблять поляки, наскільки це легально? бачив навіть альтанки з дерева)

Тема цікава, виходить не всім таке подобається)
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