Додано: Суб 09 бер, 2024 00:10

cherchiltank написав: краще хай в квартирі пахне смачною іжею краще хай в квартирі пахне смачною іжею

Та проблема тиких квартир трохи в іншому як на мене. Навіть коли в 2х мешкаєте один дивиться телік інший хоче поїсти і це все на голові у один одного, а робота в дому на такому опенспейсі з котлетами не дуже продактівіті(в бедрум тільки спати, треба виокремлювати простір як на мене). А коли дитина, в сталінкі на тих же 50кв у кожного своя кімната, і їсти один одному не заважає, вчити уроки, а так хтось лишиться без комфорту, з холодильником в який я наприклад можу піти подивитись просто щоб пройтися. Коротше, це достатньо добре до появи третього) чайник кипятиться тв вже не чутно, як на вокзалі і в бедрумі так само, а коли 2е дверей то вже відрізняється. І всі ці арки і кімнати без дверей через 10 років говорять що так би ще раз робили, хоча може просто і надоїло. Витяжка допомагає, але шумить, єхх)Балкон великий гарний +, можна столик, мангальчик. Але бачив що там і міні доміки ставлять щоб хлам зберігати. Так роблять на майданчиках ті що з квартирою на 0му поверсі які не люблять поляки, наскільки це легально? бачив навіть альтанки з дерева)Тема цікава, виходить не всім таке подобається)