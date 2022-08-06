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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 бер, 2024 10:21
BeneFuckTor написав: cherchiltank написав:
краще хай в квартирі пахне смачною іжею
Та проблема тиких квартир трохи в іншому як на мене. Навіть коли в 2х мешкаєте один дивиться телік інший хоче поїсти і це все на голові у один одного, а робота в дому на такому опенспейсі з котлетами не дуже продактівіті(в бедрум тільки спати, треба виокремлювати простір як на мене). А коли дитина, в сталінкі на тих же 50кв у кожного своя кімната, і їсти один одному не заважає, вчити уроки, а так хтось лишиться без комфорту, з холодильником в який я наприклад можу піти подивитись просто щоб пройтися. Коротше, це достатньо добре до появи третього) чайник кипятиться тв вже не чутно, як на вокзалі і в бедрумі так само, а коли 2е дверей то вже відрізняється. І всі ці арки і кімнати без дверей через 10 років говорять що так би ще раз робили, хоча може просто і надоїло. Витяжка допомагає, але шумить, єхх)
Балкон великий гарний +, можна столик, мангальчик. Але бачив що там і міні доміки ставлять щоб хлам зберігати. Так роблять на майданчиках ті що з квартирою на 0му поверсі які не люблять поляки, наскільки це легально? бачив навіть альтанки з дерева)
Тема цікава, виходить не всім таке подобається)
Квартири студії як і квартири з однією окремою кімнатою то тільки для одно-двох осіб
В мене на сімʼю з однією дитиною - 4 кімнати і окрема кухня плюс 3 санвузли - і то 5 кімната б не завадила) те ж саме на дачі - хто буде будувати чи купляти будинок порада - тільки один поверх - другий майже не використовується)
Якби завів другу дитину то вже б хотів 5 кімнат - бо зала, спальня, дитяча, кабінет - це мінімум особливо в світлі удальонки популярної нині
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Додано: Суб 09 бер, 2024 10:29
cherchiltank написав:
Квартири студії як і квартири з однією окремою кімнатою то тільки для одно-двох осіб
Погоджуюся: я живу вдвох з жінкою в квартирі 1+1 - студія-кухня та 1 спальня.
Цілком комфортно. Якщо приїздили гості - ми їм виділяли нашу спальню (окремий вхід в спальню з коридора, в якому є вхід в душову та в туалет). Тобто навіть при такому тимчасовому розташуванні ніхто нікому сильно не заважає.
Приятель - один з учасників форуму - мешкає в Анталії в квартирі 2+1 площею брутто 100 кв. м (житлова здається 75) - там дві спальні (дві окремі спальні з різними входами) та два окремих санвузла з душем.
Студія з кухнею. Два окремих виходи на балкон, що додає суттєво комфорту.
Але навіть така комфортна квартира для родини - я вважаю - і погоджуюся з cherchiltank
- для родини з однією дитиною.
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Додано: Нед 10 бер, 2024 22:29
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