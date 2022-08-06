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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 863864865866
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:21

  BeneFuckTor написав:
  cherchiltank написав:краще хай в квартирі пахне смачною іжею


Та проблема тиких квартир трохи в іншому як на мене. Навіть коли в 2х мешкаєте один дивиться телік інший хоче поїсти і це все на голові у один одного, а робота в дому на такому опенспейсі з котлетами не дуже продактівіті(в бедрум тільки спати, треба виокремлювати простір як на мене). А коли дитина, в сталінкі на тих же 50кв у кожного своя кімната, і їсти один одному не заважає, вчити уроки, а так хтось лишиться без комфорту, з холодильником в який я наприклад можу піти подивитись просто щоб пройтися. Коротше, це достатньо добре до появи третього) чайник кипятиться тв вже не чутно, як на вокзалі і в бедрумі так само, а коли 2е дверей то вже відрізняється. І всі ці арки і кімнати без дверей через 10 років говорять що так би ще раз робили, хоча може просто і надоїло. Витяжка допомагає, але шумить, єхх)

Балкон великий гарний +, можна столик, мангальчик. Але бачив що там і міні доміки ставлять щоб хлам зберігати. Так роблять на майданчиках ті що з квартирою на 0му поверсі які не люблять поляки, наскільки це легально? бачив навіть альтанки з дерева)

Тема цікава, виходить не всім таке подобається)

Квартири студії як і квартири з однією окремою кімнатою то тільки для одно-двох осіб
В мене на сімʼю з однією дитиною - 4 кімнати і окрема кухня плюс 3 санвузли - і то 5 кімната б не завадила) те ж саме на дачі - хто буде будувати чи купляти будинок порада - тільки один поверх - другий майже не використовується)
Якби завів другу дитину то вже б хотів 5 кімнат - бо зала, спальня, дитяча, кабінет - це мінімум особливо в світлі удальонки популярної нині
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:29

  cherchiltank написав:Квартири студії як і квартири з однією окремою кімнатою то тільки для одно-двох осіб

Погоджуюся: я живу вдвох з жінкою в квартирі 1+1 - студія-кухня та 1 спальня.
Цілком комфортно. Якщо приїздили гості - ми їм виділяли нашу спальню (окремий вхід в спальню з коридора, в якому є вхід в душову та в туалет). Тобто навіть при такому тимчасовому розташуванні ніхто нікому сильно не заважає.

Приятель - один з учасників форуму - мешкає в Анталії в квартирі 2+1 площею брутто 100 кв. м (житлова здається 75) - там дві спальні (дві окремі спальні з різними входами) та два окремих санвузла з душем.
Студія з кухнею. Два окремих виходи на балкон, що додає суттєво комфорту.
Але навіть така комфортна квартира для родини - я вважаю - і погоджуюся з cherchiltank - для родини з однією дитиною.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 10 бер, 2024 22:29

Згідно з підрахунками, в рамках програми «Безпечний кредит 2%» у 2023 році понад 3 000 іноземців придбали своє перше житло у Польщі, з яких 2 215 – українці. Білорусам було надано 492 кредити за цією програмою, а громадянам Індії – 46.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 00:22

  Gastarbaiter написав:
Згідно з підрахунками, в рамках програми «Безпечний кредит 2%» у 2023 році понад 3 000 іноземців придбали своє перше житло у Польщі, з яких 2 215 – українці. Білорусам було надано 492 кредити за цією програмою, а громадянам Індії – 46.

Цікаву Ви навели статистику.
Варто додати:
1. У 2021 році іноземці купили в Польщі 10 621 квартиру – на 43% більше, ніж роком раніше і водночас на 25% більше, ніж у 2019 році (станом на 2021 рік - найкращому в цьому плані), номінально приріст склав 3,2 тис. відповідно. та 2,1 тис приміщень.
Частка українців на польському ринку житла сім років поступово зростала.
У 2021 році вони придбали 4423 приміщення – на 52% більше, ніж у 2020 році та майже на 42% більше, ніж у 2019 р. Квартири, придбані у 2021 р. у Польщі громадянами України, становили близько 42%. від всіх покупців-іноземців.

2. У 2022 році в Польщі іноземці купили рекордну кількість квартир. Найбільшою популярністю серед українців користується польська нерухомість. Вони придбали щонайменше 6 200 квартир загальною площею 335 000 квадратних метрів.
14 359 – таку кількість квартир придбали іноземці в Польщі у 2022 році (свідчать дані Міністерства внутрішніх справ та адміністрації). Загалом ці приміщення мали аж 820 тис. кв м. Це означає, що середня квартира, яку купив у 2022 році іноземець, становила трохи більше 57 кв.м.
https://www.money.pl/gospodarka/obcokra ... 1376a.html
За даними Управління у справах іноземців, 21 відсоток українців поселяються в Мазовії по 11 проц. – у Нижній Сілезії та Великій Польщі 10 відсотків обирають Малопольщу, а 9 проц – Сілезію.
https://www.pb.pl/ukraincy-rozpedzaja-s ... BCytkowych.
З цікавого:
"34-річна одеситка Ольга нещодавно купила квартиру в Польщі. Для цього вона продала дві однокімнатні квартири у рідному місті. Його вистачило на квартиру-студію площею 36 квадратних метрів в Катовіце."
https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7 ... tomiu.html

3. Ціни на житлові приміщення у третьому кварталі 2023 року зросли на 4,5% порівняно з ІІ кварталом 2023 року. Порівняно з відповідним періодом 2022 року ціни на житлові приміщення зросли на 9,3%.
Цікавий графік показує, що учасники форуму останні 10 років НЕ туди інвестували.
Особисто я не дивуюся: я весь час попереджав, що НЕ можна читати на Фінансовому форумі України дурниці від тих, хто вчора признався, що перед написанням тисяч повідомлень на цьому форуму нюхав Формальдегід.
Зображення
Джерело.
https://www.money.pl/gospodarka/w-kwart ... 205%20proc.

4. Даних за весь 2023 рік я не маю. Вибачаюсь...

P.S. Дуже цікавий інформативний огляд ситуації на ринку нерухомості Польщі станом на березень 2024 року є тут, рекомендую:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rok-dw ... 77873.html
akurt
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