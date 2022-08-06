Додано: Пон 11 бер, 2024 00:22

Gastarbaiter написав: Згідно з підрахунками, в рамках програми «Безпечний кредит 2%» у 2023 році понад 3 000 іноземців придбали своє перше житло у Польщі, з яких 2 215 – українці. Білорусам було надано 492 кредити за цією програмою, а громадянам Індії – 46.

Частка українців на польському ринку житла сім років поступово зростала.

Цікаву Ви навели статистику.Варто додати:1. У 2021 році іноземці купили в Польщі 10 621 квартиру – на 43% більше, ніж роком раніше і водночас на 25% більше, ніж у 2019 році (станом на 2021 рік - найкращому в цьому плані), номінально приріст склав 3,2 тис. відповідно. та 2,1 тис приміщень.У 2021 році вони придбалиприміщення – на 52% більше, ніж у 2020 році та майже на 42% більше, ніж у 2019 р. Квартири, придбані у 2021 р. у Польщі громадянами України, становили близько 42%. від всіх покупців-іноземців.2. У 2022 році в Польщі іноземці купили рекордну кількість квартир. Найбільшою популярністю серед українців користується польська нерухомість. Вони придбали щонайменшеквартир загальною площею 335 000 квадратних метрів.14 359 – таку кількість квартир придбали іноземці в Польщі у 2022 році (свідчать дані Міністерства внутрішніх справ та адміністрації). Загалом ці приміщення мали аж 820 тис. кв м. Це означає, що середня квартира, яку купив у 2022 році іноземець, становила трохи більше 57 кв.м.За даними Управління у справах іноземців, 21 відсоток українців поселяються в Мазовії по 11 проц. – у Нижній Сілезії та Великій Польщі 10 відсотків обирають Малопольщу, а 9 проц – Сілезію.З цікавого:"34-річна одеситка Ольга нещодавно купила квартиру в Польщі. Для цього вона продала дві однокімнатні квартири у рідному місті. Його вистачило на квартиру-студію площею 36 квадратних метрів в Катовіце."3. Ціни на житлові приміщення у третьому кварталі 2023 року зросли на 4,5% порівняно з ІІ кварталом 2023 року. Порівняно з відповідним періодом 2022 рокуЦікавий графік показує, щоОсобисто я не дивуюся: я весь час попереджав, що НЕ можна читати на Фінансовому форумі України дурниці від тих, хто вчора признався, що перед написанням тисяч повідомлень на цьому форуму нюхав Формальдегід.Джерело.4. Даних за весь 2023 рік я не маю. Вибачаюсь...Дуже цікавий інформативний огляд ситуації на ринку нерухомості Польщі станом на березень 2024 року є тут, рекомендую: