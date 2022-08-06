Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цікаві цифри. А то пан барабашов хвилювався, щоби мій племінник не орендував занадто дешеву квартиру, яка би виглядала «не по чину». Получається, правильну винаймає: 1500$. Блін, аби батько його з мамою - моєю сестрою - знали, скільки син витрачає на квартиру, потруїли б всіх своїх бджілок, а вулики спалили б… Пішов би пан барабашов на ринок «Озерка» купити меду - і ніц нЕма… (Сестра з чоловіком там не торгують, казали, що там весь мед - підробка, зварена в сараях. В них забирають бідонами - потім додають по 3-5 крапель «для запаху» та «для медового смаку» в те, що зварене в сараях).
Сьогодні був у важливих справах в одному державному банку Туреччини та переді мною метушилися разом з немолодим подружжям дві рієлторки - по виду чи казашки, чи не знаю хто... З цікавості, поки ті казашки вирішували питання з папірцями, трохи поговорив з очевидно покупцями нерухомості та задав пару нічого не значуших питань. Несподівано вони в мене спросили: - У Вас мягкое "Г" - вы не с Украины? - С Украины - з легким побоюванням сказав я, думаючи, що нарвався на росіян... - С какого города? - Львов... - Хм, я тоже со Львова- прожила там всю юность - відповіла пані...
З"ясувалося, що подружжя - євреї з Ізраїля. Було цікаво дізнатися, що купили. в якому районі та за якою ціною... Встиг дізнатися поки не підійшли казашки таке: - Мікрорайон "Улуч"" района "Коньяалти" (дуже хороший елітний). - Квартира 3+1 - дорога - "під громадянство"... - ЖК "CasaLuna" - ну то взагалі "жир" - то один з найновіших ЖК від самого відомого забудовника... Колись - здається в 2020 чи в 2021 році - на етапі початку будівництва квартиру 3+1 площею 170 кв. м можна було взяти за 1 800 000 лір або 1 800 000/7,30=246 000 доларів.
Ну про ціну на сьогодні не встиг спитати - бо вже підійшли рієлторки та потягли клієнтів "на вихід". По задоволеним обличчям рієлторок зрозумів, що справа грошовита...
Ввечері подивився сайт оголошень: ага, 3+1 в продажу вже немає, а 2+1 є за ціною від 14 500 000 лір або 15 100 000 лір тобто орієнтовно 468 000 доларів США... В перерахунку на 1 кв.м маємо орієнтир 3 750 доларів. Тоді квартира площею орієнтовно 170 кв.м може мати ціну в 595 000 доларів США. Схоже... Громадянство можна отримати при інвестиціях від 400 000 доларів...
Ну а тепер глянемо свіже зведення від Інституту статистики Туреччини про продаж квартир в лютому 2024 по всій Туреччині... Щойно з"явилися дані... ще сам не дивився...
Зведення про продаж квартир в Туреччині за лютий 2024 року
1. Продаж квартир в цілому: Продажі житла в Туреччині зросли на 17,3% у лютому порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 93 902 квартир. В січні було продано 80 308 квартир. Зростання я пояснюю зниженням цін та великою кількістю пропозицій. На багатоьох будинках вже на балконах є оголошення "ПРОДАМ". Не на всіх, але багато...
2. Продажі квартир іноземцям. Продажі житла іноземцям у лютому знизилися на 44,9% порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 1846 квартир. У лютому частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,0% (раніше максимально було до 4,8%). Стамбул посів перше місце з продажу житла іноземцям з 691 продажем житла. За Стамбулом йдуть Анталія з 659 продажами будинків/квартир і Мерсін з 151 продажем. Малувато буде... В січні було 2061 квартири продано іноземцям...
3. Розподіл інвесторів за громадянством. Українці - як завжди - у верхній частині списку "ТОР-20 інвесторів" - місце 4! (максимально піднімалися до місця 3). Далі - громадяни Німеччини... Московіти хоч і залишилися на місці 1, але значно здали позиці - вже немає по 1000 квартир на місяць - це те, що я писав неодноразово: росіянців масово змушують залишити Туреччину. Тут все потихеньку працює проти них... В середній частині списку як завжди громадяни Великої Британії та США. Серед несподіванок - громадяни багатого Кувейту та Узбекистану. Тільки за сьогодні я побачив на вулицях 3 чи 4 авто з незвичними номерними знаками... Вдалих інвестицій!
akurt написав:Громадянство можна отримати при інвестиціях від 400 000 доларів...
стесняюсь спросить а на кой буй нужно гражданство Турции?
Причини різні. 1. Ховаються в Туреччині від війни (наприклад, знаю росіянців з Москви з синами та зять"ями років по 25-30 і молодшими). 2. Отримують право створювати підприємства, ВАТ та інше (наприклад, знаю і казанських татар, і українців, які займаються будівництвом). 3. Діти отримують право вчитися безкоштовно в університетах (знаю наших українців, які навчаються за дуже перспективними спеціальностями). 4. Інвестують вкрадені/зароблені чесною працею гроші (гріх говорити, але мені здається, що громадяни Казахстану досить вдало виводять гроші від пана Токаєва).
З точки зору отримання якихось преференцій закордонних - майже нічого не отримують, тому що в рейтингу паспортів світу закордонний біометричний паспорт України значно вище. Наприклад, громадянам Туреччини треба - як і нам раніше - відкривати "Шенгенську візу".
akurt написав:Зведення про продаж квартир в Туреччині за лютий 2024 року
1. Продаж квартир в цілому: Продажі житла в Туреччині зросли на 17,3% у лютому порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 93 902 квартир. В січні було продано 80 308 квартир. Зростання я пояснюю зниженням цін та великою кількістю пропозицій. На багатоьох будинках вже на балконах є оголошення "ПРОДАМ". Не на всіх, але багато...
2. Продажі квартир іноземцям. Продажі житла іноземцям у лютому знизилися на 44,9% порівняно з тим же місяцем минулого року, досягнувши 1846 квартир. У лютому частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 2,0% (раніше максимально було до 4,8%). Стамбул посів перше місце з продажу житла іноземцям з 691 продажем житла. За Стамбулом йдуть Анталія з 659 продажами будинків/квартир і Мерсін з 151 продажем. Малувато буде... В січні було 2061 квартири продано іноземцям...
3. Розподіл інвесторів за громадянством. Українці - як завжди - у верхній частині списку "ТОР-20 інвесторів" - місце 4! (максимально піднімалися до місця 3). Далі - громадяни Німеччини... Московіти хоч і залишилися на місці 1, але значно здали позиці - вже немає по 1000 квартир на місяць - це те, що я писав неодноразово: росіянців масово змушують залишити Туреччину. Тут все потихеньку працює проти них... В середній частині списку як завжди громадяни Великої Британії та США. Серед несподіванок - громадяни багатого Кувейту та Узбекистану. Тільки за сьогодні я побачив на вулицях 3 чи 4 авто з незвичними номерними знаками... Вдалих інвестицій!
Тобто іноземці стали в 2 рази менше купувати нерухомість - що буде з цінами - можете здогадатись самі)
Ale już w drugiej połowie 2022 r. zdolność kredytowa przestała w Polsce spadać i zaczęła się jej dynamiczna odbudowa. Przypomnijmy, że w lipcu 2022 r. trzyosobowa rodzina dysponująca dwiema średnimi krajowymi mogła na zakup mieszkania pożyczyć mniej niż 400 tys. zł. Dziś banki deklarują chęć pożyczenia takiej familii prawie 657 tys. zł — wynika z najnowszych danych zebranych przez HREIT. Od hipotecznej posuchy z 2022 r. zanotowaliśmy więc już wzrost o prawie 66 proc. Obecna zdolność kredytowa jest o prawie 25 proc. większa niż rok temu.
Gastarbaiter написав:Ale już w drugiej połowie 2022 r. zdolność kredytowa przestała w Polsce spadać i zaczęła się jej dynamiczna odbudowa. Przypomnijmy, że w lipcu 2022 r. trzyosobowa rodzina dysponująca dwiema średnimi krajowymi mogła na zakup mieszkania pożyczyć mniej niż 400 tys. zł. Dziś banki deklarują chęć pożyczenia takiej familii prawie 657 tys. zł — wynika z najnowszych danych zebranych przez HREIT. Od hipotecznej posuchy z 2022 r. zanotowaliśmy więc już wzrost o prawie 66 proc. Obecna zdolność kredytowa jest o prawie 25 proc. większa niż rok temu.
Zwolnienia w krakowskim oddziale PepsiCo. Nieoficjalnie pracę może stracić nawet 200 osób - pisze "Gazeta Wyborcza". I dodaje, że krakowski urząd pracy mówi o "niepokojącym zjawisku". Do końca lutego zwolnienia grupowe w mieście objęły już tylu pracowników, ile przez cały ubiegły rok.
- Dwa działy są przenoszone do Indii.
А Ви казали що корпо точно не перенесуть до індусів.