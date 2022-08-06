Додано: Чет 14 бер, 2024 19:07

Чи купують люди нерухомість в Туреччині?



Сьогодні був у важливих справах в одному державному банку Туреччини та переді мною метушилися разом з немолодим подружжям дві рієлторки - по виду чи казашки, чи не знаю хто...

З цікавості, поки ті казашки вирішували питання з папірцями, трохи поговорив з очевидно покупцями нерухомості та задав пару нічого не значуших питань.

Несподівано вони в мене спросили:

- У Вас мягкое "Г" - вы не с Украины?

- С Украины - з легким побоюванням сказав я, думаючи, що нарвався на росіян...

- С какого города?

- Львов...

- Хм, я тоже со Львова- прожила там всю юность - відповіла пані...



З"ясувалося, що подружжя - євреї з Ізраїля.

Було цікаво дізнатися, що купили. в якому районі та за якою ціною...

Встиг дізнатися поки не підійшли казашки таке:

- Мікрорайон "Улуч"" района "Коньяалти" ( дуже хороший елітний ).

- Квартира 3+1 - дорога - "під громадянство"...

- ЖК "CasaLuna" - ну то взагалі "жир" - то один з найновіших ЖК від самого відомого забудовника...

Колись - здається в 2020 чи в 2021 році - на етапі початку будівництва квартиру 3+1 площею 170 кв. м можна було взяти за 1 800 000 лір або 1 800 000/7,30=246 000 доларів.



Ну про ціну на сьогодні не встиг спитати - бо вже підійшли рієлторки та потягли клієнтів "на вихід".

По задоволеним обличчям рієлторок зрозумів, що справа грошовита...



Ввечері подивився сайт оголошень: ага, 3+1 в продажу вже немає, а 2+1 є за ціною від 14 500 000 лір або 15 100 000 лір тобто орієнтовно 468 000 доларів США...

В перерахунку на 1 кв.м маємо орієнтир 3 750 доларів.

Тоді квартира площею орієнтовно 170 кв.м може мати ціну в 595 000 доларів США.

Схоже... Громадянство можна отримати при інвестиціях від 400 000 доларів...



Ну а тепер глянемо свіже зведення від Інституту статистики Туреччини про продаж квартир в лютому 2024 по всій Туреччині... Щойно з"явилися дані... ще сам не дивився...